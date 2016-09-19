安达推出中国市场水险服务能力

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 安达近日宣布全面推出针对中国市场的水险服务能力，其中包括一系列针对货物所有人，贸易商及承运人的个性化定制保险方案。近日，公司在上海及北京召开研讨会，向市场介绍安达的服务能力，吸引了众多经纪人及保险同业参与。

安达广泛的水险服务能力包括：

针对项目工程货物运输以及延迟开工保险的解决方案；

多式联运经营人责任保险，为跨境货运代理公司量身定制的保障；

为国内外货主/托运人提供升级版年度货物运输综合保单；

针对出现频率高的水险客户提供风险共担、利益共享的承保方案；

安达（网页版）电子化货运险系统 -- Cargo Advantage™ -- 操作简便，稳定高效，可支持货运险报价、出单、申报、统计、管理等多维度的服务；

艺术品和珍品保险，具有专业的艺术品承保及风控团队以及定制化的保险产品；

商品运送保险，为低价值、大运量的商品运送提供保障。

安达全球水险负责人 Andrew Williamson 先生说：“在如今全球化的背景下，中国航运业参与到国际航运市场中，对于专业化、定制化的保险服务需求越来越高。进出口商需要更全面的保障以及全球化的风险管理方案，而多式联运经营人也需要专业的有针对性的保险产品和服务，以保障他们业务经营中的相关风险。 安达中国水险团队提供的多种航运和货运保险解决方案以及互联网保险平台可以实现保障的全面覆盖，满足这种需求。”

谈到中国水险市场，安达中国水险总监宋巍先生说：“作为全球最大的货运和船舶保险市场之一，中国的航运保险业在全球航运保险市场上发挥着越来越重要的作用。中国企业海外投资不断增加和‘一带一路’国家战略的推进，带动了中国航运及相关产业的发展，为航运保险提供了新的发展机遇。安达在航运保险领域有着丰富的承保经验和充足的承保能力，我们可以为中国航运保险客户提供定制保险方案以及全方位的风险管理服务，为客户的业务发展保驾护航！”

参与上海和北京研讨会的安达团队包括：Andrew Williamson 先生、安达亚太区水险负责人 Anthony O’Brien 先生、安达亚太区海事责任保险负责人 Tiphaine Le Coarer 女士及宋巍先生。