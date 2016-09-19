TUV南德关注工业机器安全，推出工业4.0系列研讨会

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 日前，国际知名的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD” ）继上半年成功举办工业4.0系列研讨会后，于9月12日再次举行了该系列第三场主题为“工业4.0系列之工业机器安全”培训会。 此次研讨会吸引了通用电气，利乐包装，上海弗列加，上海福赛特机器人等行业领先企业参与。TUV SUD工业产品及防爆服务部门的专家同与会代表围绕工业机器设计中的关键安全问题，包括机械安全、功能安全、防爆安全、最新指令更新及当下热门的公共安全议题进行了深入探讨。

在工业4.0推进的大背景下，全球工业化进程迎来智能发展需求，其中智能工厂、智能制造尤其备受瞩目。在本次研讨会上，TUV SUD 的安全专家就如何在设计安装使用阶段把工业机器风险降低至合理范围，以确保产品安全、人员、信息和系统资产安全为核心，围绕如何监督设备定期进行自我维护、如何优化管理人员对生产的远程操作及监管等议题展开讨论。

其中，在工业机器功能安全方面，TUV SUD 的安全专家特别指出了如何识别危害和降低风险，确保产品在设计环节的绝对安全。另外还通过车床安全门系统作为实际案例，介绍并分析了如何利用SISTEMA软件计算安全性能等级PL。此次培训会上，TUV SUD安全专家还就集成制造系统的风险评价，安全防护和控制范围，含有机器人的集成控制系统的要求等作了详细说明。就在潜在危险环境下使用的工业机器和各种设备的防爆安全问题，作了专题演讲。对于参与此次“工业4.0”系列研讨会的嘉宾们来说可谓收获颇多。

TUV SUD在今年连续三场的“工业4.0”系列研讨会一共吸引了超过100家企业180余位代表参与。场研讨会有德国专家带来的欧洲最新工业4.0相关信息，也有中国一线的安全工程师接地气的国内制造业实际情况分析解说，帮助国内企业在智能工厂发展道路上提供专业的“一站式”解决方案。作为拥有150年历史的全球领先第三方检测认证机构，TUV SUD未来也将在全国各地举办多场“工业4.0”系列专题研讨会，将欧洲最新发展技术、经验引入中国，帮助国内企业提升核心竞争力和产品质量，加快“工业4.0”在国内的发展进程。