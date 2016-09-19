德国亚琛工业大学ika、VKA与弗戈中国达成战略合作

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 9月19日，享誉全球汽车技术领域的顶级研发机构--德国亚琛工业大学汽车工程学院 (ika) 、德国亚琛工业大学内燃机学院 (VKA) 和世界领先的工业媒体出版传播机构--德国弗戈媒体集团（中国）(Vogel China) 在北京签署了2016年战略合作协议，旨在促进全球汽车先进技术的交流和分享，推进中国汽车技术的发展和进步。

德国亚琛工业大学内燃机学院院长 Pischinger 教授、德国亚琛工业大学汽车工程学院院长 Eckstein 教授和德国弗戈媒体集团（中国）总经理肖捷女士在协议上签字，ika 和 VKA 的代表刘英女士和德国弗戈媒体集团（中国）的代表肖捷女士出席了签字仪式。



德国亚琛工业大学 ika、VKA 与弗戈中国达成战略合作

根据协议，由德国亚琛工业大学汽车工程学院、德国亚琛工业大学内燃机学院共同主办的2016中国亚琛年会-汽车和发动机技术 (Aachen Colloquium China-Automobile and Engine Technology) ，将得到德国弗戈媒体集团（中国）的全媒体传播平台的大力支持。2016中国亚琛年会将于2016年11月9 - 11日在北京举行。

与此同时，由德国亚琛工业大学汽车工程学院、德国弗戈媒体集团（中国）共同主办的2016（第九届）国际汽车技术年会 (International Automotive Congress) 也将得到德国亚琛工业大学内燃机学院的多方面支持。2016（第九届）国际汽车技术年会将于2016年11月29-30日在上海举行。

三方代表表示，今后将充分发挥各自的优势资源和品牌影响力，密切合作，借助德国亚琛工业大学汽车工程学院、德国亚琛工业大学内燃机学院的国际影响力和专家资源，发挥德国弗戈媒体集团在中国本土20多年积累的媒体资源和传播手段，携手打造中国汽车工业领域技术水平最高、会议规模最大、最具行业影响力的顶级汽车技术会议。

众所周知，德国亚琛工业大学汽车工程学院、德国亚琛工业大学内燃机学院多年来一直走在国际汽车和发动机技术的前沿，在业界享有盛誉，为世界汽车技术的创新发展做出了卓越的贡献。德国弗戈媒体集团（中国）总经理肖捷女士在签字仪式上由衷地说：“德国汽车工业是世界汽车技术研发的风向标，德国汽车是专业品质和技术水平的代名词，这一切都来源于实力，而 ika 和 VKA 正是这种强大实力的代表。强强联合是未来的发展趋势，对于未来的合作，我们充满了信心和希望！”

而作为拥有125年历史的德国弗戈媒体集团，不仅是国际一流的工业媒体出版和传播机构，业务遍布全球，而且在中国工业领域已有20年的本地化服务和发展历程，在工业领域有着广泛的影响力和品牌，特别是在中国汽车领域，拥有独一无二的优质专业读者资源，并拥有 AI《汽车制造业》杂志、AI 汽车网、微信、微博、各种行业会议等全媒体传播平台。正如中国亚琛年会的代表刘英女士所言：“我相信，今后，依托德国弗戈媒体集团（中国）本土化服务20多年的经验和宝贵的行业资源，以及强大的全媒体传播平台，必将为中国亚琛年会的品牌和影响力带来快速的提升！”

ika、VKA、弗戈中国三方共同表示，2016年11月9 - 11日在北京和11月29 - 30日在上海举办的南、北两场国际汽车技术盛会，一定会为中国汽车专业技术人员带来新的惊喜和期待，真诚邀请业界人士相聚“中国亚琛年会”和“国际汽车技术年会”，分享国际顶级汽车技术的盛宴。