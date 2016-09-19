美素携手魅力男神刘恺威，盛大揭幕“小玫瑰滋养记”

暨杭州武林银泰开柜盛典

杭州2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年9月13日，伽蓝集团JALA旗下的中国原创高端品牌美素MAYSU，携手著名香港男演员、歌手、制片人刘恺威先生，在杭州武林银泰百货开启“小玫瑰滋养记”全国活动的序幕。同时，美素举行了隆重的新柜揭幕仪式，为都市女性带来美素“美私塾”明星课堂，在初秋时节分享肌肤滋养之道，并通过美拍等直播媒体平台，让更多全国爱美女性在线上也能感受到刘恺威的男神魅力和分享了秋日护肤滋养秘笈:把握换季护肤秋日滋养四部曲，美丽绽放小玫瑰滋润季。



魅力男神刘恺威与伽蓝集团高管及商场高管为美素杭州武林银泰店剪彩

魅力男神：携手美素，降临杭城“东方花园”

近年来，刘恺威携《千山暮雪》、《千金女贼》等多部优秀作品，成为了电视剧霸屏之王，并凭借在《寂寞空庭春欲晚》中的绝佳表现，荣膺2016年中国电视剧品质盛典年度最具魅力男演员奖。这位正面积极的魅力男神，创造了无数荧幕经典形象，他是谦和有礼、温柔贴心的，他是指点江山、霸气外露的，他也是内外兼修、护肤有道的。在9月13日杭州武林银泰百货美素“小玫瑰滋养记”的活动现场，魅力男神刘恺威与美素品牌及杭州武林银泰商场高层，共同为美素杭州武林银泰店开柜揭幕，并受邀作为美素“美私塾”明星课堂嘉宾，与资深美肤专家家弘老师，分享护肤滋养秘笈，帮助都市女性成就令人欣羡的东方美肌。

活动伊始，伽蓝集团董事郑春威先生为美素杭州武林银泰店开柜致辞，传递了美素激发和赞美中国现代女性之美，引领每一位中国女性骄傲地展现自身独特时尚魅力的品牌梦想及使命。男神刘恺威在接受媒体访问时也阐述了对美素“美由心生，素来不同”的品牌价值的深入理解，并鼓励女性由内而外升华美的概念与价值，变得更有自信，更具魅力。

明星“美私塾”：分享“内外兼修，美由心生”之道

刘恺威的到来让现场的朋友们激动不已，场内气氛也随着男神魅力的扩散而逐渐升温。谦谦君子的谦和有礼，夹带着霸道总裁的气质凛凛，魅力无限的他吸引着在场每个人的目光。

在美素“美私塾”明星护肤课堂中，活动特邀嘉宾资深美肤专家家弘老师与刘恺威深入探讨了“秋季护肤滋养之道”这个大课题，交流保养心得，分享护肤宝典。作为一名演员，刘恺威虽然平时拍戏工作十分繁忙，难以保持规律作息，但却能保持着很好的肌肤状态，这和他平日里注重肌肤基础护理和集中护理的习惯有关，对集中护理型产品的钟爱，可以帮助他高效快速的恢复肌肤状态。此外，刘恺威特别提及换季护肤的重要性。与此同时，美肤专家家弘老师特别提示，注重基础护理并搭配集中护理（面膜、精华油）的养护方式，可以帮助肌肤安全度过干燥的秋冬季节：美素小玫瑰系列产品从东方花园中找到灵感，源自千年护肤古方，以云南野生小玫瑰为原料，以东方养颜精髓融合国际尖端真空固化科技，臻获专利成分，给予肌肤无尽滋养，抢先一步预防秋季因干燥缺水导致的一连串肌肤问题，搭配滋润度上乘的花泥面膜以及玫瑰精油等明星产品使用，充分滋养肌肤一整季。

在粉丝互动环节中，魅力男神刘恺威更是尽显绅士风度，与粉丝合影并欣然接受满载着美的礼物。举手投足间，刘恺威的每个动作都散发着谦谦君子的翩翩风度，而这种由内而外的魅力与自信显然并非一日而就。他注重内外兼修，平衡生活与工作，在循序渐进中晋升银幕男神，升级魅力值。

在接受媒体群访时，刘恺威表示，“魅力”是一种修行，现代都市女性中不乏注重细节，内外兼修的魅力女性：她们懂得宠爱自己，注重平衡生活与工作，美由心生，是非常值得人尊敬和欣赏的。

除了守护东方女性的肌肤美丽，美素也一直坚信“美由心生”。女性的美绝不仅局限于肌肤，而是由内而外散发的魅力。美素致力于帮助现代女性寻找解决肌肤问题的答案，同时更鼓励女性“内调外养”、“内外兼修”，让美不仅仅停留在表面。爱护自己，滋养身心，才能盛放源自内心独特的美丽！

“小玫瑰滋养记”：千年古方，科技演绎美颜传奇

美素精心萃取云南野生小玫瑰中的活性成分，天然滋养力直达肌底，由内激发肌肤自身保水力，由外紧锁水润，帮助肌肤应对初秋干燥、缺水、敏感等换季大挑战。美素首度创新运用卓越“抚纹焕颜科技”，将透明质酸极速冷成微小球，深入角质层遇水后体积迅速膨胀数倍，即刻充盈肌肤表层，重建细腻平滑的肌肤组织。加乘的滋养功效，臻萃源源滋养力，显著改善因空气干燥、肌肤缺水以及抵抗力不足引起的干纹与细纹，日渐抚淡每一丝细痕，肌肤日益饱满弹润，从内而外散发通透质感，焕现饱满细腻的娇嫩美肌。

美素采用中国最原始的玫瑰品种之一 -- 弥足珍贵的“原生小花野玫瑰”，该品种已有数千年历史，百年之前，它曾被引入英国皇家植物园Kew Garden中，象征着源自东方的瑰丽。每一年，美素远赴云南，预定当年四月的玫瑰，由于花期短暂，原材料显得弥足珍贵。美素只选取清晨采摘、饱含朝露的半开原生小花野玫瑰，如此执著苛严，只因它们在太阳升起之后，花蕾中蕴藏的馥郁香味和丰沛精华，会随之流失。

历时28天，美素以现代真空固化科技的卓越技术，萃取云南野生小玫瑰的活性成分，将唇舌间的美容圣品，变成了即融于肤的养颜臻品，凝萃出丰沛滋养精华，赋予肌肤源源不断的鲜活滋养能量。



魅力男神刘恺威与美素小玫瑰系列主推单品

本次活动预示着美素2016美素“小玫瑰滋养记”全国活动正式拉开序幕。美素将为全中国女性带去加倍的呵护与宠爱，以东方养颜精髓结合国际尖端科技滋养肌肤，升级美丽。同时，美素坚信，美丽的肌肤状态也源自于内心的修行以及生活的平衡，时刻鼓励都市女性内外兼修，滋养身心，让美由内而外，不断升级，美由心生，素来不同。