以色列高科技企业将参加“走向以色列”第16届投资高峰论坛

掌上胎儿监护器，无接触式生物传感科技，可在咖啡沫上印刷的打印机：以色列创新科技将于GoforIsrael（走向以色列）面向千家中国顶级投资方

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 百余家以色列新兴高科技企业将于九月二十日在中国上海金茂君悦大酒店出席由以色列库克曼投资集团及光控-Catalyst中以基金联合主办的GoforIsrael（走向以色列）第16届投资高峰论坛。数十家受邀企业将就其公司产品与解决方案向与会中国投资者进行路演展示。





此次大会预计将迎来上千名中国投资方及百余家以色列创新企业。其中包括 Mobileye, Kaminario, Xjet, Tufin, Zerto, Wework, Satixfy, ReWalk Robotics, Juganu 等多家生命科学，媒体，电信，网络，环保科技领域的创业公司。上海峰会结束后，以方公司将于九月二十二日与另外八百多家投资方参加在湖北省会武汉召开的第二场峰会。

来自阿里巴巴，百度，腾讯，联想及复星，平安，光大，赛富中国，中石化，CYND，赛领资本，国泰君安，广发信德，赛伯乐等知名金融企业预计也将参会。作为本次大会合作伙伴之一的中以常州创新园已成为包括Lycored, Growponics 与 Tuttnauer在内的多家大型以色列科技公司的发展中心。

与会主要以方企业有：

生命科学：

1. Upright是一款小型智能姿势矫正器。这款设备附着在使用者背部，会在其垂肩驼背的时候微微震动并与手机应用对接。这款矫正器最著名的使用者之一为里欧奥运会体操奖牌获得者Oleg Verniaiev。Oleg备战期间一直穿戴该设备进行训练。

https://www.youtube.com/watch?v=7YXj6Rr48TM

2. HeraMed研发出了通过检测胎儿脉动检测其健康状况的应用程序。使用者更可以通过向云端传输监测数据来向医生及护士咨询胎儿情况。

https://vimeo.com/93751890

3. Real Imagaing研发销售早期乳腺癌筛查系统。该系统主要通过定位肿瘤周围温度变化来进行检测。

该领域其他公司：

BioView, CheckCap, Cortex Dental, RDD Pharma, Nano-Textile, PerfAction, Real View Imaging, Biolight, Pilltracker

科技，媒体及电信：

1. Kaminario 研究闪存记忆信息的储存领域新创企业。

https://www.youtube.com/watch?v=Zxbk4nbCi3s

2. Ripples 该企业软件可在咖啡等饮料的浮沫表面进行打印。此项技术将3D打印与喷墨技术相结合，使用天然咖啡残渣为原料打印。

https://www.youtube.com/watch?v=l6LNBlHpLRs

3. Continuse 正在推出能检测用户生理状态的非接触式传感技术产品。该产品可用于包括健康与健身，身份验证，智能家居和数字信息等多个领域。

该领域其他公司：

Sqream, Tevva Motors, Mobilicom, Pzartech, Intuitive Robotics

绿色科技：

1. Pentalum研制和生产一种激光雷达系统用于遥感大气中的风。此技术可帮助使用者绘制风能发电的风向地图，并可通过将连接控制台的该系统直接安装在风轮机上以提高风轮机的效率。

2. Growponics 水培蔬菜香料科技领域专家。该企业在以色列，中国及各国拥有多家自动水培温室。

https://www.youtube.com/watch?v=o1QXCnC-2h4

该领域其他公司：

Galileo Wheel, Emefcy, Utilight, Amiad Water Systems, Energy Europe

其他公司包括：Mobileye, SatixFy, Lamina Technologies （建材工具技术）, Xjet （金属3D打印技术）, StoreDot （快速充电电池） 和 Juganu （智能城市LED照明技术）。