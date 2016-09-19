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高纪凡於民建全国社会服务工作会议获民建先进个人奖

2016年09月19日 12:05 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 近日，民建全国社会服务工作会议在京召开。民建中央主席陈昌智，常务副主席马培华等出席会议。此次会议的主要任务是总结2011年以来民建社会服务工作取得的成绩和经验，表彰先进集体和个人，明确今后一个时期民建全会社会服务工作的总体思路和方向。

会议进行了大会报告和大会交流，表彰了社会服务工作119个先进集体和402位先进个人。天合光能董事长兼首席执行官、民建江苏省委企委会主任高纪凡受邀参加会议并获得民建先进个人奖。高纪凡代表江苏19位获奖会员上台领奖。

高纪凡1997年创立天合光能有限公司。2006年，天合光能在美国纽约证券交易所上市，自2014年起已经连续两年成长为全球最大的光伏组件供应商，也是领先的系统集成商和智慧能源的开拓者。由于其创建的天合光能有限公司在全球光伏行业的领先地位和他本人的社会影响力，高纪凡目前担任中国光伏行业协会理事长、中国机电产品进出口商会副会长、全球太阳能理事会联席主席、联合国开发计划署可持续发展顾问委员会创始成员等职务。

民建中央陈昌智主席发表了重要讲话，指出大会的胜利召开对在新形势下进一步统一思想、提高认识，扎实有效地开展社会服务工作，更好地履行参政党职能，具有十分重要的意义。

江苏省政协副主席、民建江苏省委主委洪慧民，专职副主委郝星辰，民建南京市委驻会副主委陈定荣等参加了会议。

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