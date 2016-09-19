浪潮亮相第三届国家网络安全宣传周

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 9月19日，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的第三届国家网络安全宣传周在武汉隆重开幕，为期一周的时间将举办网络安全博览会、技术高峰论坛等多项重要活动。今年是网络安全宣传周首次在全国范围内统一举办。浪潮作为重要合作伙伴，同阿里巴巴、腾讯、百度等企业受邀参加这一国家级重大盛会，并在网络安全博览会的“商务中的网络安全展区”集中展示云中心整体安全解决方案。

浪潮认为，以自主装备为基础，以可信计算为主线，构建自主可控和可信的保障体系是解决云时代安全的必由之路。作为中国最早从事信息安全产品、技术研发与推广的厂商之一，浪潮秉承“自主可控、安全可靠”的技术发展理念，聚焦数据中心的主机安全，以打造安全可靠的云核心装备、构建可信云基础平台、弹性云安全池三大安全为目标，逐步形成以硬件、操作系统、安全软件三位一体的主机安全产品与解决方案，形成了云数据中心整体安全解决方案。

自主研发打造云中心基石

在网络安全博览会的浪潮展位，一直以来备受关注的天梭K1关键应用主机再次受到瞩目。它的问世使中国成为继美、日之后，全球第三个掌握关键应用主机核心技术的国家。通常关键应用主机的高可用性要达到至少99.999%，而浪潮天梭K1系统将这一数值提升到了99.9994%。同时，浪潮为天梭K1配套自主研发的 K-UX 操作系统，是中国第一款通过 Unix 03 认证的操作系统，成功通过 The Open Group Unix 03 国际标准认证60000余项测试。天梭K1对国家长期科技发展和经济社会全局具有重要意义,广泛应用于金融、电力、交通、政府等多个国家关键领域。此款产品获在2015年获国家科技进步一等奖。Gartner 数据表明，2016年浪潮天梭K1第二季度在Non-X86服务器高端市场（10万-50万美元）的份额已经达到23%，位居市场第二。

同时展出的浪潮 SmartRack 整机柜服务器也是浪潮的明星产品，多次亮相于国内外的重大盛会。SmartRack 是浪潮融合架构的关键产品之一，专为互联网企业、云服务供应商、电信运营商等公有云用户设计，适合云资源池应用如虚拟化、分布式存储、大数据处理等。浪潮早在2009年、领先于国内厂商4年开始研发 SmartRack 整机柜服务器，开创了整机柜产品新形态，并实现第一批交付的厂商，确立了整机柜的行业标准。目前，SmartRack 整机柜已广泛部署在百度、阿里巴巴、12306、中国移动、公安等互联网及传统行业客户数据中心。在互联网市场，浪潮整机柜市场占有率超过了70%，已累计出货10万节点，创造并保持了单日交付1万节点的业界记录。浪潮今年8月发布的基于新一代融合架构的 SmartRack4.5 整机柜服务器新品，实现从IT外围资源的集中到内部资源的重构和池化，大大节省空间和能耗，并实现简化管理和快速部署。

浪潮展台的另一款拳头产品AS18000是国内首款面向“互联网+”的企业级高端多控存储产品，是浪潮自主研发的拥有完全自主知识产权的系统平台，它使中国成为继美、日之后世界第三个掌握高端存储核心关键技术的国家。AS18000面向关键业务如金融、电信、政府、能源、制造、交通、教育等各行业对核心业务的需求，目前已成功应用政府、公安、水利、卫生、教育、烟草、军队、文化共享等近十多个行业，特别是中国资源卫星应用中心、北京市档案馆等的应用已经成为业界典型应用。目前AS18000已全力挺进长期被 EMC、IBM、HDS 等国外厂商把持的高端存储产品市场。

天梭K1、SmartRack、AS18000这些自主核心装备与中国首款自主云计算操作系统浪潮云海OS共同构筑起安全可靠的融合架构基础设施，成为云中心的安全基石。

同时，浪潮展出了 SSR 操作系统增强系统等安全解决方案。作为中国首个集硬件、操作系统、安全软件“三位一体”的主机安全方案，浪潮 SSR 在主机安全市场的占有率已经连续多年保持国内第一，并在政府、能源、金融、交通、企业、教育等行业得到广泛、成熟的应用，成为我国主机安全、等保落地的重要力量。

安全可信云服务提供全方位保障

除了提供云中心的安全保障，浪潮还提供涵盖云平台管理和服务的完整周期内的可信的管理机制。浪潮早在2014年便在可信云安全方面做了重要规划和部署，正式推出国内首个云主机安全产品解决方案，期望构建从可信服务器、虚拟化安全、操作系统加固到应用容器安全的完整“信任链”，以保障云主机系统安全；推出“云服务安全五级成熟度模型”，为具备众多关键业务数据的区域政府、行业部委和大型企业用户提供最高级别的四级到五级的安全防护措施，保障其核心业务系统的安全运行；同时，通过在全国多地设立数据中心，成功实现“两地三中心”双活架构模式，能够帮助用户防患于未然。浪潮于2015年正式加 CSA（云安全联盟）。

浪潮的云安全布局陆续取得成果。2014年，浪潮云服务能力达到国家等级保护三级标准，获得数据中心跨区域 IDC/ISP 经营许可证、首批可信云服务认证。此后，浪潮又陆续获得云主机、在线舆情分析云服务认证、金牌运维认证、云备份认证、云安全认证、可信云政务云服务奖等，是唯一一家既通过首批2016可信云金牌运维认证，又通过首批可信云服务安全认证的企业。此外，2016年浪潮云备份服务获可信云认证，以优于各方面标准的领先水平通过认证，成为国内为数不多的通过该项认证的云服务厂商之一。

目前，浪潮在国内政务云市场占有率居首，已经建成北京、济南、重庆、上海等四个核心云数据中心和27个地市云数据中心，与全国88个省、市签署战略合作协议，为重庆、山东、昆明、呼和浩特等26个省市级政府和国家质检总局、食药监总局、海关总署等部委提供云服务。与此同时，浪潮持续推进政府数据开放，成功助力全国27个省市政府建立了大数据平台，实现了数据的共享共用。