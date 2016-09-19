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中国代表团出席中英环保产业交流高峰会

2016年09月19日 11:58 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 作为发展中国家，中国日新月异的进步常令世界瞩目。而在其新常态下的环保产业作为这新兴领域则迎来了重要战略机遇期。随着“一带一路”战略实施，中国环保产业也在积极探索并努力参与到全球环境治理和国际环境合作交流中来。

2016中英环保产业交流高峰会现场
2016中英环保产业交流高峰会现场

近日，由中国环境科学学会组织的代表团抵达英国伦敦，出席了中英双方共同发起并主办的“2016中英环保产业交流高峰会”。在为期五天的交流中，英国食品、环境与农村事务部、英国气候变化部、英国商务部等机构分别与中方代表团进行了主旨交流。同时，举办了场地污染修复技术和产业发展、智慧城市和固废管理等议题的平行分论坛。来自中方的代表团对英国阿特金斯（Atkins）公司、BIFFA咨询公司、QUIDOS能源咨询公司进行了商务考察。

高能环境执行董事长凌锦明主旨发言
高能环境执行董事长凌锦明主旨发言

作为中国的高新技术企业代表，高能环境（股票代码：603588）受邀出席了高峰论坛，凌锦明在论坛上就中国场地修复现状做了主旨发言，并向中英双方介绍了企业二十余年的发展状况。作为中国环境污染阻控技术的先驱，高能环境1992年起即专注于环境的综合治理，迄今，几乎囊括了中国“十二•五”期间所有危险废弃物的处理处置工程……近两年在中国场地修复行业中更是异军突起。公司2006年即进军国际市场，完成哈萨克斯坦世行项目的污染治理与环境修复；引进德国第三代垃圾焚烧技术，促进产业升级；与此同时，高能环境不断致力于国际间的技术交流与合作：与瑞士斯特福公司共同成立了研发中心；与德国 i+M 合作成立了污泥研究中心、生活垃圾预处理技术等。

中方代表团与英国等机构进行交流
中方代表团与英国等机构进行交流

作为中国的企业代表，高能环境也希冀能够通过本次交流加强中英企业间战略合作与双向投资，实现技术储备和全面创新与升级。

高能环境为中科院高能物理所改制的上市公司，成立于1992年，是集设计、建设、投资和运营为一体的环境服务高科技企业。目前公司形成了以环境修复、工业环境和城市环境为主的三大经营体系，是国内领军环保企业之一。高能环境秉承“科技创新、服务利民”的企业宗旨，专注专行，打造中华领先、世界水平的国际化一流环境技术企业，努力为人类为社会创造持久安全的环境。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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