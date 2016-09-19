两岸四地营养学家齐聚上海 探讨临床营养最新发展与挑战

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 9月22-24日，由中国营养学会主办的“第五届两岸四地营养改善学术会议”将在上海国际会议中心举行，是2016年两岸四地营养学界最重要的行业聚会。

今年大会的主题为“临床营养：新发展 新挑战”，主要从临床营养在各领域的基础与临床研究的最新进展、营养与慢性病的关系、营养制品的规范应用以及营养师培养等方面展开交流，将邀请国内外著名专家、院士进行专题报告。“两岸四地营养改善学术会议”由大陆、台湾、香港和澳门营养学会共同组织，每届的主题都反映着营养学界的现时焦点。

居民的生活方式因经济发展而改变，营养状况和健康状况也随之变化。从人们的保健需求到疾病治疗，再到儿童、老年人、孕妇等特殊人群关护，临床营养工作在整个医疗体系和全民健康中扮演着日益重要的角色，临床营养学的重要性越来越受到关注。两岸四地的居民在膳食结构方面有很大相似性，而不同的经济发展过程产生不尽相同的居民营养健康状况，两岸四地营养界工作者互相沟通、借鉴经验显得尤为重要。

第五届两岸四地营养改善学术会议继续为两岸四地的营养学界工作者搭建平台，汇聚位业内人士共同探讨营养领域的最新进展。今年，有关特殊医学用途配方食品的临床应用、注册营养师建设与发展等话题，与会者将一次性听到两岸四地代表带来的第一手信息分享，从中学习不同的经验和理念。

为期三天的会议将延续形式多样的交流方式，专题讲座、卫星会议、论文交流等。从专家类型看，既设有院士论坛，又设有青年学者论坛；从关注人群分，既设儿科营养论坛，又设老年营养论坛；从营养领域看，既有特殊医学用途配方食品（FSMP）论坛，又有全谷物与健康论坛。



特殊医学用途配方食品是第五届两岸四地营养改善学术会议的一个讨论话题

每两年一度的“两岸四地营养改善学术会议”是在亚洲富有影响力的营养学高端论坛，也吸引着该领域的专业研究和生产机构关注和参与，雀巢健康科学是其中之一。发挥自身在全球研究食品、营养和生命科学领域的经验和优势，雀巢健康科学邀请到知名的海内外学者进行专题演讲，积极支持临床营养领域的国际化交流。此外，雀巢健康科学还将在9月23日举办大会的第一场卫星会议。届时，大会执行主席蔡威教授将担任卫星会议主席，来自美国的营养学专家 Susan Travis 教授将为中国同行介绍临床营养在美国的概况，来自上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心临床营养科的洪莉主任则将分享对小儿慢性肝病的营养管理的经验。

每日的食物摄取是对健康最重要的单一影响，膳食结构与营养状况密切相关。从婴幼儿到老龄人群，雀巢健康科学不断研发创新的营养疗法，让营养成为治疗的一部分。以儿童用特殊医学用途配方食品为例，蔼儿舒和小百肽采用100%乳清蛋白水解的半要素（预消化）配方，配方中添加中链甘油三酯（MCT）以保证脂肪高效吸收，不添加乳糖可用于乳糖不耐受的患儿；渗透压安全，耐受性好；能量充足，适用于0-10岁因各种原因引起的胃肠功能障碍患儿的肠内营养支持。长久以来，雀巢健康科学致力于研究以合理的营养解决方案改善健康状况、治疗某些特定的疾病，并与相关机构一道，积极传播营养健康的生活方式。