四川李锦记希望厨师受助青年已超百名

成都2016年9月19日电 /美通社/ -- 9月18日下午3点，2016李锦记希望厨师四川班开班仪式在成都市财贸高级中学校举行。今年，受李锦记资助的41名四川班的学生将在此就读中餐烹饪专业，开始为期三年的学厨之旅。



李锦记希望厨师四川班新生庄严宣誓

今年的招募工作井然有序，在四川省政协、四川省委统战部的鼎力支持下，李锦记希望厨师项目自5月公开接受报名后，陆续收到来自全国各地有志青年的报名信息，仅四川泸定县就有超过20位候选人报名。7月底，由李锦记、四川省政协、四川省委统战部及烹饪专业老师组成的招录小组对候选人进行笔试、面试、家访后，最终录取41人。截止目前，在四川的受助学生已累计达到140名。

2016李锦记希望厨师四川班的同学，主要来自四川，辐射贵州、云南、广西，其中有11位分别来自藏族、苗族、水族、傈僳族、瑶族、彝族、壮族等少数民族地区。在这个多民族的李锦记希望厨师班里，大家和睦相处，相互体谅。经过短短两周的学习，同学们已经逐渐消除了第一次到大城市的紧张不安，有时还会相互间开开玩笑，已经适应了在成都的校园生活。

李锦记希望厨师项目自2011年启动，旨在帮助经济困难地区的有志青年学习一技之长，为家庭带去脱贫的希望。多年来一直得到四川省委统战部的大力支持，项目于2013年设立“李锦记希望厨师四川班”。李锦记希望厨师项目在川发展至今，第一届学生已经顺利毕业，绝大部分同学留在成都，走上了心仪的工作岗位，在四、五星级酒店及连锁餐饮实现自身价值；其余同学带着厨师技艺回归家乡自主创业，用自己的双手撑起家庭的希望。李锦记希望厨师项目已初步实现了“授人以渔”的理念。

李锦记酱料集团全球企业事务执行副总裁孔君道先生表示：“李锦记秉承‘思利及人’的核心价值观，将继续帮助有志于中餐烹饪的青年，为他们搭建平台、实现梦想，为餐饮行业培养出更多新生力量。”



2016李锦记希望厨师四川班开班仪式合影

开班仪式上，全体新生还表演了歌曲，宣读了誓言，展现了好好学厨的决心和毅力。来自云南禄劝县的付荣东作为新生代表发言，这个彝族小伙儿表达出了同学们的心声，立志要扎实学好基本功，不辜负大家的期望。李锦记希望厨师四川班高二年级的同学们在开班仪式上进行了精彩的刀工表演，鼓励学弟学妹们刻苦学习，呈现出李锦记希望厨师四川班踏实勤奋、自信乐观的班风。