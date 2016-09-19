上海区块链国际周大幕拉开 新经济地平线展万向伟略

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 今天，全球最大的区块链盛会揭开了冰山一角。从9月19日至24日，炙手可热的区块链产业将汇聚世界各地逾1500名技术开发者、IT极客、投资人、区块链初创公司齐聚上海，倾听来自政策制定者、金融投资机构、知名学府专家学者、全球主流底层技术平台以及跨国巨头的分享，共同探讨区块链未来的发展方向和落地应用。

为期6天的盛会由中国区块链行业推手万向区块链实验室、区块链智能合约平台以太坊以及国内权威行业媒体区块链铅笔联手打造。前三天为开发者盛宴，探讨以太坊有关的技术原理及构架、运行机制及优化、技术问题及其解决方案；后三天压轴登场的“2016第二届区块链全球峰会”由项目演示日及峰会日组成：百里挑一30例全球优质初创项目进行现场演示；邀得38位海内外演讲嘉宾进行广泛的区块链话题探讨和延伸。

即将于9月23-24日压轴登场的“2016第二届区块链全球峰会”，吸引了众人的关注和热议，人们纷纷将目光投注于其主办方 -- 万向区块链实验室。万向区块链实验室酝酿于2014年，2015年9月由中国万向控股出资成立，是国内首个专注于区块链技术研究和开发的非盈利机构。

设立创投基金，开行业先河

万向控股出资5000万美元成立的分布式资本，是中国首家专注于投资区块链技术相关企业的风险投资企业，希望能够为众多的区块链相关初创企业提供支持，并且推动区块链经济和可编程金融的发展，一年来已出资已在全球投资29家区块链技术相关初创公司，共3000万美元。

出版系列丛书，助普及应用

自2015年以来，先后编译、出版了《区块链：新经济蓝图及导读》、《区块链社会》及《区块链革命》等“万向区块链实验室系列丛书”，为区块链概念的普及和应用实战研究做出了贡献，成为万向区块链版图的有力注脚。

办峰会&培训，促行业繁荣

长期以来，为加速区块链技术在我国的研究和应用，万向区块链实验室投入了大量的资源设立了多个与区块链相关的峰会、培训、竞赛、研究和开发项目，如首届全球区块链峰会、BlockGrant X赞助计划、BlockTrain X培训计划和区块链黑客马拉松等。

深入底层技术，助开源共享

秘书处设立于万向区块链实验室的中国分布式总账基础协议联盟（China Ledger联盟），着力开发研究分布式总账系统及其衍生技术，其基础代码将用于开源共享。

推区块链云平台，主流稳定开发环境

与多个区块链项目的核心开发团队及社区开发者建立了技术合作关系，以太坊、Factom、BitShares和Bitcoin是第一批上线的四个开发环境。其中，Factom项目得到了分布式资本（中国万向控股为LP）的融资，除了Factom外，分布式资本也与全球范围内多个与区块链技术相关的初创企业签订了投资协议。万云区块链云平台将会与更多的项目展开合作，陆续上线各种区块链开发环境和开发工具套件。

增创业加速器，全方位服务初创企业

对于新近登场的加速器商业模式，万向将在资金、技术和其他资源上为区块链初创企业提供帮助，为初创企业推出为期三个月的ChainBase新链加速器第一期区块链加速营活动，助力初创企业解决痛点、加速发展、提升价值。

本次峰会上，除了初露端倪的加速器将粉末登场外，更有国内最大的区块链过亿投资等重磅消息公布，究竟哪家初创企业获得中国区块链巨擎的亲睐？未来又将有何动作？9.23万向区块链实验室将为您一一揭晓答案。