现代有轨电车信号系统团体标准编制启动会在沪召开

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 9月9日，由上海富欣智能交通控制有限公司主编的《现代有轨电信号系统通用技术条件》团体标准编制启动会在沪成功召开。



富欣智控为聘请的专家现场颁发了聘书



主编单位及参编单位专家组合影

2016年初，《现代有轨电车信号系统通用技术条件》团体标准由中国城市轨道交通协会现代有轨电车分会申报，根据中国城市轨道交通协会《2016年第一批团体标准制修订项目立项审查会会议纪要（装备组）》决议，列入中国城市轨道交通协会年度标准编制计划，并通过项目审查完成立项。由中国城市轨道交通协会下达的《中国城市轨道交通协会2016年第一批团体标准制修订计划》中，上海富欣智能交通控制有限公司被批准为《现代有轨电信号系统通用技术条件》团体标准主编单位。苏州高新有轨电车有限公司、武汉车都轨道交通有限公司、淮安市现代有轨电车经营有限公司、沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司、北京城建设计研究总院、北城智控科技有限公司等作为参编单位。

在中城协的大力支持下，此项标准不仅汇集了行业内众多业主单位、设计单位、有轨电车信号企业参与标准的编写工作，主编单位还聘请了强大的专家组阵容，为日后标准的专业性、经济性和适用性进行技术把关，制定出切实好用的标准。启动会上，富欣智控为聘请的专家现场颁发了聘书。

由于长期以来轨道交通核心装备标准化工作与世界先进国家水平还存在着较大的差距，特别是轨道交通装备及其相关配套技术设施的标准数量、覆盖范围远远不能满足城市轨道交通日常运营和快速发展的需要，而作为近年来刚刚起步的现代有轨电车，其信号系统的相关标准更是少之又少。《现代有轨电车信号系统通用技术条件》团体标准的编制是为我国现代有轨电车信号系统标准化工作的创新和发展开了一个好头，意义重大。

在巨大中国市场的催化下，现代有轨电车信号系统标准化工作在中国城市轨道交通协会的领导下、以上海富欣智能交通控制有限公司为代表的努力下，一定会取得越来越多的成果。