芭蕾舞走向印度洋

PER AQUUM Hotels & Resorts将芭蕾舞引入马尔代夫

曼谷2016年9月19日电 /美通社/ -- 全球奢华潮流引领者 PER AQUUM Hotels & Resorts 首次在岛国马尔代夫推出户外盛大芭蕾舞表演系列 "Motions of the Ocean"(海洋的运动),该表演的舞者是来自俄罗斯和英国的一些最优秀舞者,现已成功落下帷幕。

(图标:http://photos.prnewswire.com/prnh/20160916/408694LOGO )

(图片:http://photos.prnewswire.com/prnh/20160916/408689 )

(图片:http://photos.prnewswire.com/prnh/20160916/408690 )

(图片:http://photos.prnewswire.com/prnh/20160916/408691 )

(图片:http://photos.prnewswire.com/prnh/20160916/408692 )

(图片:http://photos.prnewswire.com/prnh/20160916/408693 )

作为 PER AQUUM 沉浸式宾客体验流 PULSE 的一部分,"Motions of the Ocean" 在 PER AQUUM Niyama 上演,舞者在普尔艾克姆芙花芬岛 (PER AQUUM Huvafen Fushi) 致以最后的鞠躬。来自英国东约克郡的首席舞者 Xander Parish 演主角,精心挑选的舞蹈团由来自圣彼得堡马林斯基和米哈伊洛夫斯基剧院的舞者组成,包括 Oxsana Bondareva 和 Yekaterina Chebykina。

与圣彼得堡帝国剧院大本营的壮观截然不同的是,舞者通过《舍赫拉查德》(Scheherazade)、《Giselle Act 2》、《卡门》(Carmen) 和《唐吉诃德》(Don Quixote) 表演选段吸引宾客,背景为棕榈树和无边的印度洋景观。亮点包括 Xander 表演的独舞节目 Ballet 101,由出生于加拿大的获奖舞蹈家、编舞家和音乐家 Eric Gauthier 编舞,Eric Gauthier 对经典芭蕾舞进行了幽默的介绍。

该度假村志向远大的舞者还把握住了独一无二的机会,参加 Xander 担任老师的私人大师班,包括在普尔艾克姆尼亚玛度假酒店 (PER AQUUM Niyama) 水下操场 Subsix(位于大海之外500米)提供的世界首个水下把杆课程。

普尔艾克姆芙花芬岛在当地被誉为“梦之岛”(Dream Island),驾乘高速游艇需35分钟到马累,是世界首个水下 spa 之乡,也是马尔代夫最方便前往参观珊瑚礁的度假村之一。普尔艾克姆尼亚玛度假酒店提供首选奢华体验,拥有 Chill 和 Play 两个岛屿,到马累驾乘水上飞机只需45分钟。

垂询 PULSE 详情,或预订住宿,请访问:http://www.peraquum.com ,或致电:。

网址:http://www.minorhotels.com/en/peraquum/PULSE

网址:https://www.youtube.com/channel/UCh_jdDy8OFUictJe8RIzFPg/videos