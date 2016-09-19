德国马牌轮胎正式发布亚太区全新第六代产品

尖端德国科技 打造卓越驾乘体验

标志着德国马牌轮胎在实现“2025愿景”的道路上迈出重要一步，“2025愿景”是德国马牌轮胎提出的以亚太区为核心的长期发展战略

UltraContact UC6采用全新的橡胶配方，实现全面均衡的性能表现，提升干湿地安全性及抓地力，并提供优异的里程表现

ComfortContact CC6以独特的消音技术和创新配方，实现更低的噪音水平和更高的里程表现，为消费者打造舒适的驾乘体验

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 全球领先的轮胎制造商德国马牌轮胎近日宣布，旗下专为亚太地区量身打造的两款全新第六代产品 -- UltraContact UC6和ComfortContact CC6正式上市。全新第六代产品的发布充分彰显了德国马牌轮胎以持续创新推动技术变革的决心，并始终致力于提升亚太区消费者的驾乘体验。



德国马牌轮胎正式发布亚太区全新第六代产品

德国马牌轮胎以超过100个研发人员及30,000小时的研发投入，成功开发出第六代产品，并以超过百万公里的全路况实车测试和39,000小时的室内测试，为消费者打造全面均衡、安全性能优异的产品，力求彰显德国马牌轮胎品牌的卓越品质。UltraContact UC6和ComfortContact CC6两款新品均是德国马牌轮胎基于亚太地区的需求及驾驶习惯而量身打造。

大陆集团执行董事会成员兼轮胎事业部全球总裁Nikolai Setzer 先生表示：“我们注意到亚太市场拥有巨大的市场潜力，并逐渐成为德国马牌轮胎未来发展的主要驱动力。此次推出以尖端德国科技打造的第六代产品，不仅是我们在亚太地区的一个技术里程碑，而且将带领德国马牌轮胎在实现‘2025愿景’的道路上成功迈进一步。”



德国马牌轮胎第六代新品ComfortContact CC6，为消费者打造舒适的驾乘体验

UltraContact UC6产品亮点：

完美均衡的性能表现，打造卓越驾乘体验： 以尖端德国科技和创新胎面花纹设计，UltraContact UC6提供更为卓越的驾乘体验以及更为完美均衡的性能表现。

以尖端德国科技和创新胎面花纹设计，UltraContact UC6提供更为卓越的驾乘体验以及更为完美均衡的性能表现。 优异的干湿路面性能： 为了增强湿路面安全性，德国马牌轮胎的工程师重新设计了胎面花纹，新增高速导流槽能够有效增加轮胎的湿地抓地力，减少水滑效应。此外，UltraContact UC6还采用了钻石切割花纹技术，能够防止轮胎花纹块在短距离刹车时发生卷边效应，使轮胎接地面的压力分布均匀，增大有效接地面积。在湿路面条件下刹车时，钻石切割的花纹块边缘能刮掉水膜，增加和路面的接触面积，以确保在干湿路面条件下均能有效地缩短刹车距离。

为了增强湿路面安全性，德国马牌轮胎的工程师重新设计了胎面花纹，新增高速导流槽能够有效增加轮胎的湿地抓地力，减少水滑效应。此外，UltraContact UC6还采用了钻石切割花纹技术，能够防止轮胎花纹块在短距离刹车时发生卷边效应，使轮胎接地面的压力分布均匀，增大有效接地面积。在湿路面条件下刹车时，钻石切割的花纹块边缘能刮掉水膜，增加和路面的接触面积，以确保在干湿路面条件下均能有效地缩短刹车距离。 钻石级混合橡胶配方提升抓地力及行驶里程： 钻石级混合橡胶配方采用两种特殊定制橡胶：短链抓地橡胶增强刹车和操控性，长链耐磨橡胶提高轮胎里程。二者的结合可在保证卓越的刹车和转向性能的同时，提供更优越的里程表现。

钻石级混合橡胶配方采用两种特殊定制橡胶：短链抓地橡胶增强刹车和操控性，长链耐磨橡胶提高轮胎里程。二者的结合可在保证卓越的刹车和转向性能的同时，提供更优越的里程表现。 超低噪音水平： UltraContact UC6采用新一代3D主动降噪系统2.0，能够打破轮胎沟槽中的噪音，从而进一步降低噪音。

UltraContact UC6采用新一代3D主动降噪系统2.0，能够打破轮胎沟槽中的噪音，从而进一步降低噪音。 多种轮胎规格：提供直径15至19英寸不等的轮胎规格，适配车型广泛。



德国马牌轮胎第六代新品UltraContact UC6，实现全面均衡的性能表现

ComfortContact CC6产品亮点：

舒适驾乘： 对于追求舒适驾乘的消费者来说，ComfortContact CC6是最优之选。

对于追求舒适驾乘的消费者来说，ComfortContact CC6是最优之选。 超低噪音： 基于“亥姆霍兹共振器”的原理，ComfortContact CC6的胎肩部位配有消音舱，声波通过进出消音舱，可以消除令人生厌的噪音频率。此外，ComfortContact CC6配方中含有特殊聚合物，能更好地适应路面，填充路面凹凸不平的部分，减少振动，从而降低了轮胎噪音。

基于“亥姆霍兹共振器”的原理，ComfortContact CC6的胎肩部位配有消音舱，声波通过进出消音舱，可以消除令人生厌的噪音频率。此外，ComfortContact CC6配方中含有特殊聚合物，能更好地适应路面，填充路面凹凸不平的部分，减少振动，从而降低了轮胎噪音。 路面适应配方吸收震动： 路面适应配方还能起到减震作用，提高滚动舒适性。

路面适应配方还能起到减震作用，提高滚动舒适性。 更优越的里程表现： 配方中的聚合物在硫化时能够生成更坚固耐用的网状结构，提升轮胎的里程表现。

配方中的聚合物在硫化时能够生成更坚固耐用的网状结构，提升轮胎的里程表现。 多种轮胎规格选择：提供直径14至18英寸不等的规格。

“我们非常高兴能为亚太地区的驾驶者呈献全新升级的第六代产品，为他们打造卓越的驾乘体验，”德国马牌轮胎亚太区轿车及轻卡车胎替换事业部执行副总裁冯贺飞（Philipp von Hirschheydt）先生表示：“继亚太地区首家培训中心在合肥盛大开幕，此次全新第六代产品的发布，进一步彰显了德国马牌轮胎对亚太市场的承诺。秉承‘立足市场、服务市场’的运营理念，德国马牌轮胎将以全球统一标准，在亚太地区众多工厂生产全新的第六代产品。”

德国马牌轮胎持续致力于市场创新和开拓，并对其在亚太地区的强劲发展势头充满信心。作为全球领先的轮胎制造商，德国马牌轮胎未来将进一步丰富旗下产品组合，扩大亚太地区市场份额，为消费者及相关合作伙伴创造更多价值。