德国马牌轮胎正式发布亚太区全新第六代产品

尖端德国科技 打造卓越驾乘体验
标志着德国马牌轮胎在实现“2025愿景”的道路上迈出重要一步，“2025愿景”是德国马牌轮胎提出的以亚太区为核心的长期发展战略
UltraContact UC6采用全新的橡胶配方，实现全面均衡的性能表现，提升干湿地安全性及抓地力，并提供优异的里程表现
ComfortContact CC6以独特的消音技术和创新配方，实现更低的噪音水平和更高的里程表现，为消费者打造舒适的驾乘体验
上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 全球领先的轮胎制造商德国马牌轮胎近日宣布，旗下专为亚太地区量身打造的两款全新第六代产品 -- UltraContact UC6和ComfortContact CC6正式上市。全新第六代产品的发布充分彰显了德国马牌轮胎以持续创新推动技术变革的决心，并始终致力于提升亚太区消费者的驾乘体验。
德国马牌轮胎以超过100个研发人员及30,000小时的研发投入，成功开发出第六代产品，并以超过百万公里的全路况实车测试和39,000小时的室内测试，为消费者打造全面均衡、安全性能优异的产品，力求彰显德国马牌轮胎品牌的卓越品质。UltraContact UC6和ComfortContact CC6两款新品均是德国马牌轮胎基于亚太地区的需求及驾驶习惯而量身打造。
大陆集团执行董事会成员兼轮胎事业部全球总裁Nikolai Setzer 先生表示：“我们注意到亚太市场拥有巨大的市场潜力，并逐渐成为德国马牌轮胎未来发展的主要驱动力。此次推出以尖端德国科技打造的第六代产品，不仅是我们在亚太地区的一个技术里程碑，而且将带领德国马牌轮胎在实现‘2025愿景’的道路上成功迈进一步。”
UltraContact UC6产品亮点：
ComfortContact CC6产品亮点：
“我们非常高兴能为亚太地区的驾驶者呈献全新升级的第六代产品，为他们打造卓越的驾乘体验，”德国马牌轮胎亚太区轿车及轻卡车胎替换事业部执行副总裁冯贺飞（Philipp von Hirschheydt）先生表示：“继亚太地区首家培训中心在合肥盛大开幕，此次全新第六代产品的发布，进一步彰显了德国马牌轮胎对亚太市场的承诺。秉承‘立足市场、服务市场’的运营理念，德国马牌轮胎将以全球统一标准，在亚太地区众多工厂生产全新的第六代产品。”
德国马牌轮胎持续致力于市场创新和开拓，并对其在亚太地区的强劲发展势头充满信心。作为全球领先的轮胎制造商，德国马牌轮胎未来将进一步丰富旗下产品组合，扩大亚太地区市场份额，为消费者及相关合作伙伴创造更多价值。