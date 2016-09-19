“让科技回归医疗本身”—-2016《西湖论健》国际高峰论坛

中国杭州2016年9月19日电 /美通社/ -- 由杭州市西湖博览会组委会办公室和杭州经济技术开发区管理委员会主办，和杭州健培科技有限公司承办的 -- 第二届2016《西湖论健》国际高峰论坛于2016年10月14日-10月15日即将在杭州国际会议中心举办。

【2016主题阐释】

让科技回归医疗本身

在就医诉求以及广阔前景下，互联网医疗领域成为众多创业者以及资金方的掘金地，医疗科技创新项目模式大多以患者为中心，用各种互联网模式争抢病员、号源、导医、预诊等，在医疗资源本就分布不均衡的情况下导致了新的就医不平等，这场医疗资源的拉锯战已经僵持不下。

为此，第二届《西湖论健》首次提出“医疗为中心”的科技创新理念，用科技的手段来助力医疗，提高医院以及医务人员的诊疗水平和效率，从而有效的缓解医疗资源紧缺的现状，缓解百姓看病难、看病贵的问，也就是“让科技真正地回归医疗 ”。

【论坛背景】

首届《西湖论健》于2015年10月成功举办，邀请了国内外院士及部委领导、医学界专家学者、医院负责人、医疗科技企业负责人等600余位精英参会。在发起之初就得到了浙江省以及杭州市政府的大力支持，一跃成为杭州西湖国际博览会的开幕论坛之一，在业界引起了强烈反响，为人们呈现了一场特色鲜明的“医疗+IT的跨界”盛宴。

第二届《西湖论健》医疗相关领域精英将再度聚首，以“让科技回归医疗本身”这一主题展开探讨。重点讨论IT科技如何为肿瘤治疗、人工智能医疗、大数据医疗、医疗信息系统等遇见的问题提供更有效的科技支持。目前，已邀请15位以上国内外院士专家，200位知名医院负责人，600位行业内企业家莅临。这将是杭州继“G20峰会”之后在医疗健康领域的又一大国际盛会。

这里不仅有国内外医疗专家、IT人、投资人等以“让科技回归医疗本身”为主题讨论医疗科技的未来发展方向；还有国内外知名肿瘤专家进行多学科（MDT）现场会诊；更有神秘环节带您现场揭晓。

现国内首个集医疗界、IT界和资本界的跨界学术交流平台----“西湖论健”诚邀大家一起见证医疗、科技的新碰撞！

【演讲嘉宾】



演讲嘉宾

【组织单位】

主办单位：杭州市西湖博览会组委会办公室、

杭州经济技术开发区管理委员会

承办单位：杭州健培科技有限公司

协办单位：浙江省卫生信息学会、阿里云、美中抗癌协会、百华协会、火石创造、动脉网

【论坛议程预报】

10月14日 上午

主论坛：让科技回归医疗本身

主持人：政府领导

10:00-10:20 开幕式+嘉宾致辞（政府相关领导和特邀嘉宾）

主持人：刘杰

Key Note Speech

10:25-10:55 金力院士主题演讲 疾病的遗传易感性

10:55-11:25 何积丰院士主题演讲 医疗+IT 将如何颠覆未来

Panel Discussion

11:25-12:15 圆桌会议（围绕让科技回归医疗本身主题展开讨论）：

（国外专家1人，中国专家3人，政府领导1人，企业家1人，IT界1人）

（医疗） DR. Garfield美国临床肿瘤医生学会认证的肿瘤内科学专家

（医疗）中国科学院院士 金力院士

（科技）中国科学院院士 何积丰院士

（医疗）中国科学院院士 贺林院士

（政府）暂定浙江省卫计委领导

健培科技CEO 程国华

阿里云互联网Plus总监 许逸春

10月14日下午

分论坛：当医疗遇上大数据

主持人：厉力华

14:00-14:30 大数据应用神秘环节

Key Note Speech

14:30-15:00 Hiroshi Fujita教授主题演讲 计算机辅助诊断在医学影像中的发展水平

15:00-15:30 郭清教授的主题演讲题目 《健康管理+互联网》

15:30-16：30 健培CEO程国华主题演讲 医学影像大数据的最新进展及应用

16:30-17:50 专家分享

大数据技术在临床医疗领域的最新应用

17:50-18:00 抽奖环节

10月15日上午

分论坛：肿瘤君，请走开！

主持人：钱江

Key Note Speech

09:00-09:30 Dr. Agarwala 主题演讲 为免疫疗法正名

09:30-10:00 贺林院士主题演讲 遗传学的病理诊断

10:00-10:30 刘杰教授主题演讲 基于大数据的肿瘤精准治疗方案的选择

10:30-11:30 中美肿瘤专家现场MDT会诊（Paul A. Bunn教授（美国视频连线）、Garfield教授（中国会场）及国内肿瘤专家进行现场远程MDT会诊）

10:30-12:00 专家分享

最新科技在肿瘤治疗中的应用

【重要信息】

主题：让科技回归医疗本身！

时间：2016年10月14日-2016年10月15日

地点：杭州国际会议中心

《西湖论健》官网：http://www.wlimf.com/