“与厚本的一次亲密接触”厚本金融投资人见面会成功举办

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年9月10日下午2点，行业黑马厚本金融在上海黄浦区宏慧盟智园ZYCoffer举行了其首届投资人见面会，围绕厚本团队构架、运营情况、产品和风控向投资人做了详细的介绍。共有三十位厚本金融投资者到现场，与厚本金融高管近距离交流，氛围十分热烈。本次见面会在映客直播平台同步直播，数千网友在线观看了本次见面会。

在本次见面会上，厚本联合创始人兼副总裁佘培彦先生。向投资人介绍了厚本的发展历程、团队高管、运营情况。

厚本金融成立于2014年，是由全球知名的风投机构 -- 红杉资本投资。成立伊始，厚本金融就将自己的目标定位在中国广阔的消费金融领域，组建专业优秀的管理团队，应用大数据与科技手段，提供更加优质的客户体验，不断进行产品和服务的创新。成立近两年才举办首次投资人见面会，厚本除了一直构建自己的资金体系，完善运营架构外，还和管理团队一贯的低调风格不谋而合。

本次见面会最大的亮点是厚本高管和参会投资人问答环节。投资人就厚本资产分布、合作金融机构、线下门店布局、贷出资金如何收回、风控及催收的手段、厚本今后的发展方向等方面向厚本高管提问，厚本高管们对投资人的疑问一一作答。当有投资人问到如果投资人越来越多，贷款人越来越少怎么办的时候，佘总笑着和大家说：那你们就要抢着去买那些贷款标的了。是的，厚本严格遵守资金供给平衡，在资金端严格把关，完全杜绝了资金池现象的出现。两位高管给出的答复得到了所有投资人的认可。

最后，在本次见面会上还颁发了厚本金融8月理财活动投资冠军奖。厚钱包90、厚钱包180、厚钱包365的8月投资冠军均获得了由厚本金融提供的1万五千元-2万4千元不等的现金奖励。

本次投资人见面会气氛轻松，讨论热烈，既让投资人更加了解厚本，也让厚本对客户的需求有了更进一步的了解。在本次见面会上，许多投资人也对厚本寄予了深切的期待。厚本金融将本着“厚德载物、君子务本”的理念，在保证安全、稳健、透明的理财环境同时注重提升用户体验，创新产品，为中国消费者和小企业主提供全方位的金融产品和服务。