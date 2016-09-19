立足中国市场现状，战略规划中国更高效的汽车供应链

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年9月19日，罗宾逊全球物流公司发布最新白皮书，深度思考中国当今的汽车物流行业，并对中国汽车供应链进行了战略规划。

汽车物流企业的发展是同汽车行业的动态息息相关的，中国的汽车产业发展迅速，从产量上看，中国目前已经成为了世界上最大的汽车市场。面对这一发展迅猛的市场，汽车物流行业自然有了举足轻重的地位。高效且优化的物流将会对整个汽车产业链起到良好的支持作用。

中国由于地域广阔，供求双方信息交流并不顺畅，而且物流作业环节繁复落后。顺应汽车市场规模的不断发展和多元化，顾客对物流企业的要求也越来越严格。他们在寻求那些拥有更为广阔的全球资源，更高的信息化水平，更成熟的运力和调配能力，以及丰富的行业经验，和更强大的服务保障等等的合作伙伴。



罗宾逊公司提出5大物流供应商应该为中国的汽车公司提供的支持

当然，机遇是同挑战并存的，如何做好一个顺应当前市场要求的物流公司，如何能为客户提供更优质更高效的服务，都是值得汽车物流企业以及产业链中的相关行业深思的话题。作为全球最大的第三方物流供应商之一，罗宾逊全球物流公司拥有领先的技术，丰富的全球资源以及专业的行业经验。立足于中国市场的真实情况，罗宾逊公司对中国汽车物流行业进行了深度的解读，并对如何能够打造中国更高效的汽车供应链做出了战略规划。

白皮书主要探讨：战略规划 -- 在中国打造更高效的汽车供应链



对于汽车制造商和其服务供应商而言，中国代表着巨大的机遇。汽车业公司在寻找合格物流供应商时应看重一些特质，以便牢牢把握最佳机遇。



中国汽车业面临的首要物流挑战

物流供应商如何为中国的汽车公司提供支持

欲了解文章详情以及罗宾逊公司独到的见解，请点击以下链接获取白皮书全文。

https://www.chrobinson.com/cn/zh/Resources/White-Papers/?d=784