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首都航空推出境内始发至墨尔本一人多次套票

2016年09月19日 15:09 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 澳洲以其高质量的生活水准、优渥的自然及人文环境、良好的移民和经商政策吸引着各国人民，尤其是亚洲人。近年来，随着对外贸易的发展和移民条件的降低，越来越多的中国人往来于中澳之间，每次在飞机上动辄就要度过十余个小时。

首都航空现针对墨尔本航线境内始发一人多次往返旅客，推出商务舱专属套票。一次购买，让旅客享受多次优惠，省去多重烦恼。

首都航空推出境内始发至墨尔本一人多次套票
首都航空推出境内始发至墨尔本一人多次套票

即日起至2017年12月31日，针对一年内多次往返澳洲的旅客，可购买沈阳=青岛=墨尔本航线商务舱多次往返套票，单人两次往返价格为18,400元（合每套9200元），三次（含）以上价格为每套8,800元，有效期为12个月。商务舱专属套票两套起售，上不封顶。

指定购买渠道：具体信息可垂询95071999-2（国际客票专用通道）客服热线，及首都航空各授权机票代理人。

9月29日首都航空沈阳=青岛=墨尔本中澳航线将正式启航，每周三班，邀请地球南北的旅客一起跨越季节旅行。

首都航空沈阳=青岛=墨尔本航线时刻
首都航空沈阳=青岛=墨尔本航线时刻

享受A330的舒适，飞往另一半球的远方，与袋鼠一起享受“花园之州”的春光，首都航空推出多地经青岛至墨尔本联程产品：太原、武汉、广州、深圳、宁波、杭州、长沙、西安、南京经青岛往返墨尔本最低480元起（不含税）；天津、乌鲁木齐、呼和浩特、海口、温州、大连、哈尔滨经青岛往返墨尔本最低880元起（不含税）。另外，现开启境外联程特惠，境内出发到达墨尔本后，可乘坐维珍航空至郎塞斯顿单程200元（不含税），至阿德莱德、堪培拉、霍巴特、黄金海岸、悉尼单程300元（不含税），至布里斯班、哈密尔顿岛单程400元（不含税），至凯恩斯、新西兰首都奥克兰和基督城单程500元（不含税），至达尔文、佩斯单程600元（不含税）。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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