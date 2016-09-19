+1趁现在！和Angelababy一起发现生活+1面

每个人的生命里，都存在两个世界。1个叫“两点一线”；另1个等我们“重新发现”！

向前一步，打碎一成不变；跨出边界，来到+1的世界！

+1，多一次尝试；+1，多一种可能；+1，多一份精彩

+1，不习惯？才是好习惯！

+1趁现在

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年9月12日，adidas neo 于上海壹秀秀场开启了一场以“+1趁现在”为主题的青春计划。旨在鼓励新世代年轻人勇敢拥抱生活的无限可能，向循规蹈矩的日常说 No！趁现在，用天马行空的敢作敢当定义自己#+1趁现在#标签。



活动现场

作为此次青春计划的亮点之一，adidas neo 更带来了一场与众不同的秋冬地铁时尚秀。此次发布会选择以年轻人的聚集地 -- 地铁站为灵感，地铁每日周而复始的运行轨迹如同年轻人舒适圈中的生活，上车，下车，永远的两点一线。在固定的舞台，如何打破常规，活出新的精彩，这就是 adidas neo 希望与年轻人们共同探索的生活多一面，+1趁现在！



活动现场

neo专列活力启航

发布会现场 adidas neo 代言人 Angelababy 更担当了 neo 地铁专列的列车长。以颠覆常规的走秀方式，带来秋冬最潮时尚。活动当天，Angelababy 身穿 neo 最新款飞行员夹克亮相，轻薄舒适的面料配以长款修身剪裁，演绎出甜美妹子的干练范。而 Angelababy 更以全新的+1形象惊喜亮相，时隔10年之后，baby 的刘海形象再现江湖。此外，当红超模金大川与香港潮流模特 Amy 更作为主秀模特，身穿 adidas neo 2016秋冬新品惊艳亮相，引领整场秀的举行。



活动现场

本次发布会，neo 还将“+1趁现在”的灵感与现场体验环境巧妙融合，将熟悉的地铁站场景以无限创意的方式灵动重现。别出心裁的障碍关卡与车厢互动设施等设置，让每一位亲临现场的朋友重新发现“地铁站”的别样精彩。

为了让喜爱时尚的小伙伴可以第一时间感受现场愉悦的气氛，adidas neo 还选择在腾讯与美拍平台同步直播本次发布会。广受年轻人所喜爱的主持人张大大更成为 neo 特约主播现场过招 AB，并与腾讯直播线上千万粉丝一同分享这场创意无限的 neo 地铁秀，让未能来现场的小伙伴们也能透过屏幕感受发布会的趣味十足。

+1趁现在，发现精彩

在 neo 全新发布的“+1趁现在”视广告大片中，最具 neo 精神的品牌代言人郑恺与 Angelababy 携手上演了一场地铁奇遇记。在生活中，手机成为了不少年轻人的舒适圈，刷着微博，玩着游戏。带着青春的理所应当，生活于虚拟世界。在广告大片中 Angelababy 抢过郑恺的手机，用年轻趁现在的精神和郑恺一同打败手机低头族。在日常的地铁里，发现+1面精彩，从一个新的维度发现过去所忽略的东西。值得一提的是，baby 身着以太空为灵感的星空图案卫衣搭配黑白蛇纹休闲裤帅性登场，而郑恺则身穿亮色拼接外套与 Baby 一同大声宣告 -- 青春就要敢想敢做。neo 提倡年轻人突破日常生活的轨迹，向前一步，打碎一成不变，+1趁现在，活出不一样！

+1面认识新的自己

本次，adidas neo 更是邀请最“燃”95后女神 -- 林允讲述她的专属+1故事。凭借《美人鱼》中清新脱俗的精彩表现，林允更成为娱乐圈新晋“小鲜花”。但这位勇敢的小妮子，却希望跳脱《美人鱼》中傻白甜的固定人设，不做既定的林允。镜头下的林允，时而大笑，时而卖萌，时而鬼灵精，+1面的性格，不一样的林允。

+1趁现在 一起High起来！

neo 全新青春计划的启动，旨在邀请最活力、最青春、最 neo 的伙伴们一同“+1趁现在”，为习以为常的黑白生活绘上五彩斑斓！穿上朝气蓬勃的 neo 新装，在寻常的一天做+1件不同以往的事儿，或有趣、或狂欢、或潇洒，今天就要+1趁现在！

伴随着“+1趁现在”青春计划的展开，除了精彩的秋冬新品发布会，adidas neo 也为年轻人们带来了一系列史无前例的“+1趁现在！”体验活动。adidas neo 与时下广受年轻人喜爱的社交平台 -- 秒拍合作“暴走街拍”专题，针对当下年轻人的各类症候群 -- 手机低头族、临门拖延症、瘫痪性懒癌大刀阔斧，向前一步打碎那些习惯，那些日常，那些两点一线，让好奇、新鲜、有趣重新充满年轻人的生活，+1趁现在！