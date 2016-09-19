免于维修，防患未然，科勒教你如何保养智能马桶

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 随着人们生活水平的提高，越来越多家庭选择智能马桶。它跟普通马桶相比功能更丰富，能自动冲洗消毒、加热垫圈等，让如厕更健康、卫生，显著提高生活品质。不过智能马桶作为一种家用涉水的电器，其产品结构比一般家用电器更复杂。一个智能马桶有上百个组件及零件，如果它是一体式的，其零部件的精密程度就更为密切，可谓牵一发而动全身。

另一方面，作为新兴的家庭卫浴产品，很多智能马桶的故障却多因为使用者未了解正确使用方法，操作不当引起。

那么，在使用智能马桶时有哪些要注意的地方？怎么才能防患于未然？作为业内领先的经典厨卫品牌，科勒提供了一些保养维护常识。

清洗座便盖和座圈：不要用水直接冲洗

智能马桶是用电的产品，在清洗时切忌直接用水冲洗。

如果要使用清洗液，要先在不显眼的地方测试，确定不会对外表造成损坏再应用于表面。清洁时不要让清洁剂浸泡产品，加上清洁剂后要立即擦洗干净。不要用刷子、冲刷垫这种表面粗糙的材料来擦洗，要使用柔软、潮湿的海绵或棉质布。

在清洗座圈时，不要用带腐蚀的化学品，要使用列为可用于座圈清洁的产品来清洗。

科勒提醒消费者，在清洁翻起的盖圈时不能使大力， 以免损坏产品。

水质不佳 的情况下 ， 建议 安装中央前置滤水器

如果家庭中涉水部件，如龙头、花洒或者马桶经常出现堵塞或者结垢的问题，那就可能需要关注下家庭水质问题，这可能是由于自来水中铁锈泥沙等杂质过多。智能马桶这种精密电器，更需要避免被这类杂质“伤害”。在这种情况下，科勒建议在家庭入水口处安装中前置滤水器，过滤自来水中的泥沙等大颗粒杂质以及绿苔等胶状物。

同时，须保持冲水孔清洁，每星期应该至少使用座便器清洁剂清洁一次，用长把手的刷子清洁冲水孔，并尽量深入排污管洗刷，防止矿物质积聚。

智能座便器本身自带的滤网也要及时清洗或更换。当然，在此之前，一定要记得先拔掉电源，关闭止水阀，取下整机外壳，再取出滤网清洗，重新安装好后确定无任何水渗漏再插上电源。

长期放置不用时 ， 要排尽座便盖内部管路中的积水

牢记这一点尤为重要，因为残留的水在冬天容易冻结，而夏天又容易变质，都可能引发故障。与此同时，不要忘了取出遥控器充电座中的电池，免得再次使用时遥控器没电。

另外，如果遇到冬季寒潮，家中供水管道已冻结时，不要马上使用智能座便器，可以升高室内温度，等待其自然解冻后再使用。

这些保养秘籍都记住了吗？当然还得提醒消费者，在选购智能马桶时，一定要认准优质品牌，以便获得更好的售后保障。