墨尔本往返480元起，首都航空推出境外墨尔本至多地联程特惠

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 首都航空以沟通全球，链接旅游目的地为已任，9月29日首都航空沈阳=青岛=墨尔本中澳航线将正式启航，每周三班，邀请地球南北的旅客一起跨越季节旅行。

享受A330的舒适，飞往另一半球的远方，与袋鼠一起享受“花园之州”的春光，首都航空推出多地经青岛至墨尔本联程产品，开航特惠！太原、武汉、广州、深圳、宁波、杭州、长沙、西安、南京经青岛往返墨尔本最低480元起（不含税）；天津、乌鲁木齐、呼和浩特、海口、温州、大连、哈尔滨经青岛往返墨尔本最低880元起（不含税）。另外，现开启境外联程特惠，境内出发到达墨尔本后，可乘坐维珍航空至郎塞斯顿单程200元（不含税），至阿德莱德、堪培拉、霍巴特、黄金海岸、悉尼单程300元（不含税），至布里斯班、哈密尔顿岛单程400元（不含税），至凯恩斯、新西兰首都奥克兰和基督城单程500元（不含税），至达尔文、佩斯单程600元（不含税）。同时首都航空还推出商务舱大礼包、留学生特惠及免费酒店、里程兑换等特惠产品。

9月正逢澳大利亚的初春，首都航空将承载旅客从天南海北相聚海滨青岛，直飞“花园之州”墨尔本，为了给旅客提供更优质的服务，首都航空还推出系列优惠产品：

澳洲航线商务舱赠票特惠：即购买C舱商务舱机票的旅客，可获赠与购买航段、航程、数量一致的商务舱免票； 为赴澳的留学生凭留学生签证即可享受额外增加一件免费托运行李，即 ： 商务舱共3件行李 ， 每件不超过32KG，经济舱共3件行李 ， 每件不超过23KG； 提供金鹏俱乐部会员积分兑换里程特惠； 由青岛出发或到达的旅客可获赠中转过夜酒店一晚，以解决联程旅客到青岛的衔接问题； 商务舱专车接送服务，购买C/D舱商务舱的旅客，可享受青岛、沈阳两地免费专车接送服务。

具体信息可垂询95071999热线，或登录首都航空官网http://www.jdair.net/查询。