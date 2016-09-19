2016国际(北京)亲子设计节委任Crossboundaries打造“逆长奇境”

一座临时的博物馆

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016国际（北京）亲子设计节（Kids Design Week，以下简称KDW）委任了在教育研究及建筑设计行业拥有近十年领先经验的Crossboundaries作为751主展的策展人。主展览位于751 D.PARK北京时尚设计广场传导空间一层，将于2016年9月29日至10月6日每日10点至18点对公众开放。

逆长奇境：突破思维惯性的亲子展览

国际亲子设计节策展方Crossboundaries精心设想的展览主题为“逆长奇境”（Grow Down, Shrink Up) 。这不仅仅是一个为儿童打造的乐园，更是一个让家长与孩子互相学习及分享的创意平台。在这个临时博物馆的展览里世界是颠倒的，角色可以互换，感官会改变而各种规则都不再像平常一样。除了增进感情，亲子在这里更多的是能相互理解看待世界的不同角度，也分享创造过程中的奇思异想，让家长孩子“互逆生长”，体会思维的冲击无长幼之分，一起突破各自的思维惯性。

Crossboundaries的合伙人董灏希望这样的环境及形式能引起社会更多的反响，他表示：“亲子是纽带，联系成人与儿童，引起全人类思想及变革。亲子是形式，共同启发引导全社会的创新思维行动。通过不同的视角看世界，创意的想法就会有所诞生。任何行业、人、企业都会有一种惯性，亲子和设计的结合能够打破各种的思维惯性。”

非远观而是可亵玩的各类设计及艺术的展览

经过多年累积的教育及创意行业资源使Crossboundaries得以联合优秀设计师、教育者一起合作。“逆长奇境”中包含众多类型的设计创新展示，其中有由建筑师利用米袋制作成的环保“大懒蛇”（[S]LAB）；玩转纸与灯光关系打造的“纸影迷”（Superimpose优思事务所）；首饰设计师根据孩童的首饰绘画所制造的给妈妈的首饰（朗睦首饰艺术工作室、左加右儿童创意绘馆及赵利山艺术摄影工作室）；艺术家从不起眼的纸箱衍生出来的纸盒机器人（Papp by Tordal）；游戏设计师通过科技塑造的离魂体验 - 离魂头盔（Monobanda）；灯光及程序设计师的灯光实验室（澳大利亚现代艺术博物馆）；用一针一线展现中国孩子生活方式的“心手相承，一起长大”（Domus）；透过装置让小朋友理解节约用水“有关水的故事”（"zii"儿童展览品牌）；讲故事的小姥爷带大小朋友认识亲子节（小姥爷）等等。

所有的这些展览都是可互动及参与的，突破了传统只可远观不可亵玩的学术展览呈现方式，通过近距离的体验让孩子和家长更轻松地接触艺术和设计。孩子和家长可以一同上蹿下蹲与影子玩游戏，带上一样的头盔一起远观自己在空间中的行走，及各自设计不同的纸盒人物角色竞技。

除了课堂上的语数外，工作坊有更多东西让你学

展场内除了展览，还有工作坊，每天让孩子免费体验国内目前最有趣的课程。策展期间Crossboundaries精心筛选出了各类优秀的课程提案，希望带给公众那些经过认真开发、突破学科界限的新颖课程，也让家长了解补习班外那些真正能引起孩子好奇心的课程。

工作坊同样具跨学科性，其中包括由比利时引进的窄小方盒内戏剧（魔盒工作坊）、认识国粹的京剧猫主题工作坊（京剧猫、涂思美育）、通过故事情境搭建自己乐园的少年建筑学堂（百造）、家具设计师放大拼图概念制造的交友神器拼凳（器安木作）、让孩子们认识食物及健康饮食的简餐制作（Moka Bros）、感受亲子阅读乐趣的时尚妈咪亲子阅读时光（时尚妈咪）、以编程机器人为主的为儿童设计和未来科技生活创新工作坊（斑马小镇）、能够点亮生活的小花束DIY（Flower Plus）等等。

活动：让孩子在展馆内跑出不一样的风采

亲子展览并非只是让亲子驻足观赏，也为孩子们提供了神游其中的活动。活动包括了由领先踢踏舞者姜少峰组织的简易节奏交响乐，让数组孩子学习简单节拍最后融合为一个轻松的临时演出，还有小记者采访并评论亲子设计节，为场外亲子播报各类好玩的事（童悦自然）。

公众沙龙 -- 家长学堂：世界已经不是你小时候那样了

与优秀国际教育机构TSL、小不点大视界亲子微剧场合作的公众沙龙每天下午4:30至6:00开放。邀请的嘉宾包括北京与世界各地的教育界及创新行业专业人士，通过对话形式向家长呈现领先教育及创新思维。除了由小不点大视界带来亲子文艺互动的亲子微剧场，还有由TSL主导的沙龙话题包含21世纪新技能、《小别离》小留学生、科技与儿童隐私、同理心、培养和成为国际公民、设计艺术与教育。

一系列的沙龙为家长呈现现在与未来的世界，让家长除了关注孩子的学习时也关注自身的持续学习，让家庭延展至相互学习、同步学习的良好成长氛围。



沙龙嘉宾邀请到国际亲子设计节的创始人 Luca Fois

产业沙龙 -- 亲子行业的前景：产业联合为下一代塑造美好的未来

2016国际（北京）亲子设计节产业沙龙将面对产业层面举办深度沙龙，共同探讨亲子行业内容及相关话题。分别由ACE Lab 主办，国际亲子设计节创始人Luca Fois与中意玩具协会共同讨论儿童玩具在中国及欧洲的市场趋势以及由KIART 启想国际艺术机构主办的探讨儿童生命美育：美感、创造性思维与品格。

特别推荐：大型户外活动体验中西方文化

除了室内的“逆长奇境”主展览外，2016 国际（北京）亲子设计节也在751 D.PARK北京时尚设计广场为大家提供了户外活动的好去处。“Zii”儿童展览设计团队和大私塾知行学馆共同在荣麟广场推出的《汉字宫之美迷宫》作品，透过迷宫带领小朋友体会汉字的美妙；Playable Design（用乐高玩设计）将400年前莎士比亚的经典作品以乐高的方式与孩子互动，重新诠释“设计”和“创作”。

Crossboundaries经历多年实践，以自己对社会、教育、人类生存状况、成长环境的反思与理解，在2016年KDW中，以策展的方式组织从形式到内容的综合性体验活动。藉由该次展览为教育界、建筑设计界及公众呈现孩子成长的方方面面，跨越设计的界限与各方合作，秉持多年教育建筑设计中所坚持的理念：教育一个孩子需要由整个社会参与。董灏表示：“‘逆长奇境’的‘境’是社会，是生态。‘逆长’为我们提供更多的视角，引发多样的奇想。通过逆长我们大家，不论年龄、背景、肤色都能够为共同生活的物理环境、精神世界创造出奇迹。”