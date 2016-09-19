法国国家铁路公司用FuturMaster的需求管理模块改进车辆备件管理

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 在激烈的商业竞争中，企业必须快速响应市场变化，这需要企业管理好供应链系统，优化运营流程。作为专注于供应链计划领域的全球性企业，FuturMaster 可以为客户的需求和供应两个方面建立可视化、可控制的供应链管理体系，并在战略层、策略层和执行层支持供应链管理的每一个环节，为客户增加商业附加值。近期，FuturMaster 的供应链需求管理模块在法国国家铁路公司投入使用，为法国国家铁路公司预测车辆维护所需备件。

法国国家铁路公司是国际大型客运、货运与物流集团，在其车辆管理行动计划中，改进备件预测流程是重要的组成部分。为了优化车辆维护的计划与资源配置，法国国家铁路公司的管理层计划实施短期与长期预测流程，增强对车辆维护备件需求的可视性。



法国国家铁路公司用FuturMaster的需求管理模块改进车辆备件管理

法国国家铁路公司业务项目经理 Servane Morin-Badier 介绍说：“我们的目标是保证备件充足，满足负责维护的合作伙伴的需求。这些维护流程对于顾客的安全与便利来说必不可少。为了更高效地预测需求，我们在寻求一款高效、支持协同、灵活的工具，支持预测新流程的实施，并整合车辆部门的数据规律。”这个解决方案需要为150多家各行业的合作伙伴提供一个信息交流平台，让各方共同组建一个统一、可靠、共享的预测体系，计算并整合超过10年的备件需求。

FuturMaster 拥有20余年的供应链计划管理经验，是法国 Top 100软件公司，且已连续11年以每年超过10%的速率保持强劲的业绩增长态势。今年年初，FuturMaster 凭借领先而出色的高级计划系统(APS)解决方案，入选了 Gartner 供应链计划记录系统(SCP SOR)魔力象限名录，成为该榜单收录的唯一一家法国供应商。在经过多方专业考量与招投标后，法国国家铁路公司选择了 FuturMaster。“FuturMaster 团队对于我们业务流程的关键点有深入的理解。FuturMaster 的解决方案不仅有我们需要的功能，更久经考验，有效支持我们的决策。”Servane Morin-Badier 评论道。方案实施后，改善了法国国家铁路公司轨道车辆备件的可视性，提高了38个负责车辆维护与备件的技术设施性能，并通过优化库存和周转率，缩减了相关维护成本。

企业要想稳增长、快速响应市场变化，并提高盈利水平，就需要更高效的供应链计划管理。对于供应链计划的重要性，在今年7月由 FuturMaster 主办的供应链领袖峰会上，80余家国内外知名企业也持有一致看法。