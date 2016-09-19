千机网“1小时达”成都上线

成都2016年9月19日电 /美通社/ -- 9月19日，千机网商城宣布“1小时达”在成都率先启动。位于一环路西三段的千机网社区店完成了“1小时达”服务上线后的首单配送，配送时间仅为33分钟。千机网主张的“京东价，马上拿”实现迅速落地。



千机网商城社区店

就在8月底，千机网创始人、品胜股份董事长赵国成在2016中国移动电子商务年会上提出，千机网将为用户提供“更多、更快、更好、更省”的服务，首先要做到“京东价，马上拿”。不到1个月的时间，成都首批20家社区店的“1小时达”踏踏实实的落地。开通“1小时达”的成都千机网社区店年底将达到100家，届时，社区店的辐射半径更加深入。同时，北京、上海、广州、深圳、南京、杭州也将陆续开通“1小时达”服务。

社区为单位的O2O本地化运营，“更快”仅仅是优势凸显的一部分

千机网选取“快”作为突破点，是源于其本地化O2O运营模式的优势。千机网商城是品胜股份战略投资的3C智能O2O直供商城，其O2O体系是“品胜-当日达”升级而来，由线下广泛分布的社区门店、OCSS（全渠道营销管理系统）信息系统以及一整套供应链管理标准组成，可以做到线上线下充分一体化运营。

用户在千机网线上商城下单，OCSS会将订单分配到离用户最近的千机网社区店，最近的社区店就能实现配送，用户也可以到店自提。当然，用户更可以在店内亲身感受产品，觉得喜欢，扫码下单，便可即时提货。 赵国成总结为“线上线下同款同价”，“到店、到家”服务自选。

目前千机网已拥有9000余家门店，深度覆盖到一、二、三线城市的社区，以及县、乡到镇。随着社区店数量的增加与深度覆盖，其实从店送到用户家远用不上1个小时，“1小时达”主要解决的是如果社区店没有备货，由市区内的品牌国代或省代区域分仓摆渡到社区店，再到用户，可以控制在“1小时达”。不仅快，而且保证了正品直供。之所以先到店再到用户，缘于千机网提供的“产品+服务”购物体验方案，例如手机贴膜，碎屏保障激活等。在这里必须要说的是，这个体系的打造，千机网没有烧一分钱。

其实不难看出，以社区为单位的O2O本地化运营，“快”的要义不是在“快”， 而是家门口的服务。每一家千机网的社区零售店可以说都是用户家门口的3C智能社区便利店。同时，千机网还有一个杀手锏，就是“急啥”后服务的深度嵌入，可以充分满足用户在使用手机或其它智能硬件过程中全生命周期的需求链，千机网宣称的“千机网的手机不怕摔”即是得益于此。就是这家门口，就是这后服务，“更多、更快、更好、更省”才体现的真真切切。

无体验不3C，全渠道已成趋势

纯网络零售商的缺点在于缺少与用户面对面紧密交流而形成的用户忠诚度，这只有通过实体购物体验才能养成。与此同时，纯线下零售商也无法创建出一种消费者为完成购物目标而进行商品浏览的舒适体验。而全渠道（Omni-channel）将管理、库存、定价一体化，采取实体渠道、电子商务渠道和移动电子商务渠道整合的方式销售商品或服务，满足消费者任何时候、任何地点、任何方式购买的需求，提供给用户无差别的购买体验。

日本的三浦展在《第四消费时代》提出，日本的消费者正在寻求回日本本土化的消费文化，回归人性以及本土文化是消费文化的发展规律。在中国，回归有温度的面对面服务体验是中国消费者的人性使然。千机网打造的3C全渠道购物体验，不需要铤而走险，只需在全渠道的维度上做到“更多、更快、更好、更省”。