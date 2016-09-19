2016 YO’HOOD全球潮流新品嘉年华登陆上海

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年9月15日至17日，第四届 YO'HOOD 全球潮流新品嘉年华再度登陆上海，一年一度的全球潮人节日再次开启。今年的 YO'HOOD 全面升级，选址上海世博展览馆，展馆面积翻倍，并且加入更多的潮流元素。为期三天的 YO'HOOD 全球潮流新品嘉年华，汇聚了150余个国际潮流品牌的秋冬新品发布，精彩纷呈的潮流表演，逛不停的潮流市集，经典潮流艺术展以及潮流美食等，再加上从全球纷至沓来的潮流圈权威人士、艺人等，已然成为全球潮流界最顶级的盛事之一。与此同时，主办方 YOHO! 旗下的电商平台“有货”同步开启了“2016 YOHO!BUY 有货潮流新品节”，在时尚圈还在热议边秀边买的时候，YOHO! 早已将秀+展+买的模式发展成熟。



2016 YO'HOOD嘉年华活动现场

顶尖品牌齐聚，新品抢先入荷

作为主打潮流的国际盛会，潮流品牌始终是最重要的组成部分，凭借 YOHO! 在全球潮流圈的影响力与号召力，本届 YO'HOOD 集结了超过150个潮流品牌，达到了历史之最。众多品牌不仅在嘉年华现场发布秋冬新品，还有许多限量款尖货以及 YOHO! 与众多潮流品牌发售的联名产品，引起潮人们的关注追捧。与往届相比，各大品牌愈加注重在现场的呈现，从展位设计到互动形式上都更加丰富，极具品牌个性。

伴随着中国潮流市场的扩大，全球的潮流品牌争相希望与中国消费者“亲密接触”。本届 YO'HOOD 强大的阵容不仅包括 HOOD BY AIR、HUMAN MADE、JOYRICH、KTZ、STUSSY、UNDEFEATED、VFILES 等深受欢迎的一线潮流品牌，更有许多首次加入 YO'HOOD 潮流阵营的品牌如 ANDREA CREWS、CRIMINAL DAMAGE、P.A.M.、SATURDAYS SURF NYC、STAPLE、MADSTORE UNDERCOVER、UEG、MAHARISHI、MINOTAUR 等，这些新参展的品牌也同步入驻 YOHO!BUY 有货，可逛亦可买。

除了上述的海外潮牌，诸多国内外知名品牌再次携他们的新品参展，与消费者亲密接触，如 adidas Originals、CASIO、CONVERSE、HIPANDA、ILOVECHOC、LEE、NEW BALANCE、NBA、NIKE SPORTSWEAR、REEBOK、VANS 等。

去年，YOHO!与NIGO®、五月天阿信等潮流 ICON 共同发起的“YOHOPE新锐设计师计划”，为诸多具有设计天赋及发展潜力的本土潮流设计师、品牌提供了全方位的资源和扶持。经过了一年的孵化与打磨，YOHOPE 计划中的许多新晋当红潮牌如 LIFE·AFTER LIFE、IMPROPER、VISIBLE 等也以全新潮酷的风格登陆 YO'HOOD，与国际潮牌大咖们同场展示。



2016 YO'HOOD嘉年华活动现场

表演新升级，潮流互动任你玩

作为潮人们最期待的 YO'HOOD 主舞台 SHOW，今年除了 YOHO! 招牌潮流 FASHION SHOW 外，还融入了明星主理人访谈、演唱、表演等环节，从视觉到听觉全面升级，让更多人了解潮流文化，全方位打造一场新品、文化、表演相结合的潮流盛宴。

今年的潮流主题展，继续推陈出新，日本潮流大师高桥盾携 MADSTORE UNDERCOVER，呈现了在中国的首个主题展，不仅会原味呈现他的手绘作品，还带来了品牌历史上最为经典的8款限量复刻 T-shirt，除此之外，MAD 支线产品也一应俱全，共同向潮流界展示了高桥盾的设计魅力和深厚功力。

去年，日本潮流教父、YOHO! 首席创意总监 NIGO® 在他店铺里为你亲自冲咖啡，今年 NIGO® 也要玩点新的，成为了潮人们的专属摄影师，用收藏的 FUJI FP-1 相机为100位潮人拍照，并打上 NIGO® 独特的印章送给大家。同时，NIGO® 与 SMG 主理人林俊杰共同设计打造了以 "TIME MACHINE" 为名的80年代主题展 -JJ X NIGO®，带领潮人们走进记忆的长河。SUBCREW 主理人李灿森则联手世界顶级涂鸦艺术大师 Jahan、Steve Caballero、Sheone 等现场进行涂鸦创作，为涂鸦爱好者呈现生动的画作。潮流滑板区上演了国际化的专业表演，VANS、STANCE、DICKIES、CASIO等品牌均邀请国际滑手参与其中，并与业余爱好者们现场切磋交流。

YOHO!BOY 以球鞋为主题设置不同的互动游戏，潮人们通过挑战贏取各式潮流单品。YOHO!GIRL 展区则以创意马戏团为灵感，打造一个绚烂有趣的时尚乐园，现场的酷女孩们争相与 YOHO!GIRL 封面人物的马戏团造型合影留念。

一向以为潮流爱好者提供“新鲜好去处”的 MARS APP，则为大家带来了 MARS PLANET 市集，集结了有机表情、创意纹身、复古单车等几十个潮流摊位，展现了各个领域的潮流生活方式，让潮人们大呼过瘾。

150多个潮牌各具特色的互动让每个展位前都人头攒动。为了方便大家玩上一整天，主办方贴心地设立了潮流餐饮区，引进了 STAYREAL CAFÉ、A-LAB X NEQTA、AUNN CAFÉ、BONE & KNUCKLE、FLYJUICE、LITTLE BEAN、PETITPREE、PIZZA SUPPLY、手标泰茶、ZWYN 等当红潮牌餐饮，让观众在玩转潮流展会的同时也将美食一网打尽。



2016 YO'HOOD嘉年华活动现场

全球潮人大聚会，潮流大咖处处见

在嘉年华现场，无论是数以万计的潮流爱好者，还是引领潮流的品牌主理人、艺人，都沉浸在满足的气氛中，仿佛这样一个潮流“乌托邦”才是他们理想的生活家园，共同的爱好和语言，让他们可以毫无身份差别地交流与玩耍。

第四届 YO'HOOD 已经被更多国际潮人关注，HOOD BY AIR 、VFILES 等众多品牌主理人刚结束纽约时装周的品牌秀，便飞来上海参加 YO'HOOD，之后还将前往伦敦时装周；中法混血的当红潮牌女模Adrianne Ho也来到现场与中国粉丝互动。

明星、艺人携自家品牌的新品在 YO'HOOD 现场，交流和分享潮流文化也已成为惯例。YOHO! 代言人吴亦凡除了与众多潮牌主理人进行了互动，现场还发布了其为 YOHO! 代言的第二支广告片；MADNESS 主理人余文乐现场领衔演绎了自家潮流新品，并正式宣布成为 YOHO! 潮流家族其中一员，YOHO! 也正式进入双代言人时代。STAYREAL 主理人五月天阿信携手台湾知名艺术家 STAYREAL 主理人不二良也为自家品牌站了台，还透露了自己对潮流、潮牌的理解。SMG 主理人林俊杰在活动现场首发了特别为 YO'HOOD 创作的歌曲，并在 SMG 的品牌展场与观众互动；上官喆与左小祖咒在舞台上联袂演绎潮流与音乐的完美融合；香港著名填词人黄伟文也带来了为 YYYOHOOD 设计的新品；HOT HEART 主理人唐禹哲、IMPERIAL TAELS 品牌好友蔡诗芸 X 陈柏铨也为观众带来了精彩表演……

YO'HOOD 还吸引了数百位潮流网红穿梭在活动现场，在各大网络平台直播，带领无法抵达现场的朋友们第一时间直击全球潮流盛事。

新品节 线上线下联动，全球潮 流新品 买不停

YO'HOOD 全球潮流新品嘉年华活动创立伊始，就非常注重线上线下的融合，这种模式已被参展品牌越来越认可，如今已实现了线下体验，线上同步购买的联动模式。活动现场无需现金交易、无需购物袋，商品在第一时间寄送到消费者手中。

“YOHO!BUY 有货潮流新品节”也在 YO'HOOD 现场同步开启，150多个现场参展品牌的新品及“有货”严选的1400多个潮流品牌的秋冬新品全面上线，全球的消费者可以通过“YOHO!BUY 有货”的官网（WWW.YOHOBUY.COM ）或 APP 参与其中。

潮流品牌、街头文化表演、潮流爱好者个性的装扮与现场热情的互动，再加上潮人生活的方方面面，将这三天的上海变成了全球最潮的城市。每年一次的 YO'HOOD 全球潮流新品嘉年华不仅仅是在中国传播潮流文化，更是给中国的潮流从业者和爱好者一个在全球传播中国潮流文化的平台。无论是做潮流媒体、活动还是潮流零售，在潮流领域内潜心深耕十余年的 YOHO! 已然成为国内乃至国际的潮流标杆！