阿迪达斯第七年赞助北京马拉松，尽显跑步品类雄厚实力

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 数万名跑步爱好者于上周六齐聚首都北京，参加北京马拉松这项全国规模最大、最具影响力的跑步赛事。今年是阿迪达斯连续第七年赞助北京马拉松，再次巩固了阿迪达斯作为中国增长最快、最炙手可热的跑步品牌的领军地位，彰显了其助力中国跑步运动发展的决心。

北京马拉松始于1981年，每年一届。自2010年以来，阿迪达斯一直是北京马拉松的官方合作伙伴及唯一指定运动装备供应商，并于去年将这一赞助续签至2019年。

阿迪达斯集团大中华区董事总经理高嘉礼 (Colin Currie) 先生表示：“我们非常荣幸能够连续第七年成为北京马拉松这项中国顶级跑步赛事的官方合作伙伴。阿迪达斯将继续致力于为跑者提供全球最先进的跑鞋，并通过参与性强、鼓舞人心的市场活动与消费者产生共鸣，助力跑步成为大众体育运动，巩固阿迪达斯作为中国领先运动品牌的地位。”

阿迪达斯致力于帮助跑者实现最佳表现

过去几年，阿迪达斯见证了中国跑步运动的爆发式成长，凭借其在专业运动方面的出色成就吸引了数百万跑者。在全球近期举行的马拉松比赛中，至少有80名马拉松冠军在比赛中选择了阿迪达斯革命性的BOOST跑鞋来实现最佳运动表现。这其中包括2014年柏林马拉松世界纪录创造者肯尼亚冠军丹尼斯·基梅托 (Dennis Kimetto)。今年，阿迪达斯推出了备受期待的全新 PureBOOST 和 UltraBOOST 系列跑鞋，其中包括标志性的 UltraBOOST Uncaged 跑鞋，在全国引起了轰动。此外，阿迪达斯还推出了其他助力跑者实现最佳表现的跑步产品，其中包括采用先进降温科技的 Climachill™ 系列运动装。

阿迪达斯赞助了世界六大国际马拉松赛事中的三大赛事，而今年，阿迪达斯再次运用其跑步运动专业知识全程助力北马赛事，帮助每名跑者用能量创造更好的跑步记录。比赛现场，阿迪达斯还提供了专业贴心的赛事服务，其中包括免费冰袋和现场理疗。参赛选手还有机会体验阿迪达斯开拓性的 BOOST 创新科技研究站。BOOST 创新科技研究站于去年的北京马拉松期间首次面世，给跑步爱好者们提供了一次交互式体验之旅，探索并了解 BOOST 卓越技术。与此同时，跑者还可以利用阿迪达斯 RUN GENIE 服务的高级数据分析功能根据各自的跑步风格从阿迪达斯BOOST系列跑鞋中选择最适合自己的跑鞋。此外，阿迪达斯 Energy Station 让万千跑者可以比拼跑步里程，点亮自己的能量电波。



阿迪达斯为跑者提供贴心的放松服务

今年的北京马拉松吸引了约三万五千名跑者，其中也包括央视主持人、资深跑者于嘉和央视主持人周洲。阿迪达斯在一直播、花椒、网易等平台对北京马拉松进行全程直播。

阿迪达斯对中国跑步运动的承诺

跑步是阿迪达斯 “2020年大中华区立新”战略中的主要增长驱动力之一。随着对中国跑步市场的信心增长，阿迪达斯本月初在成都开设了全球首家阿迪达斯跑步旗舰店，并计划于12月在上海开设第二家此类门店，未来几年将开设更多。该跑步旗舰店提供阿迪达斯跑步品类全线产品及专业咨询等一系列独特服务，为跑步爱好者和致力于提高运动表现的专业跑者创造了最佳体验。

除赞助北京马拉松外，阿迪达斯还是过去两届上海国际半程马拉松的官方赞助商。阿迪达斯还有效利用社交和数字媒体平台助力跑步在中国主要城市的发展，通过微信公众号 @ adidasRunning 连接线上线下跑步圈，帮助跑者建立联系，分享体验。2015年4月，阿迪达斯在上海开设了阿迪达斯RUNBASE西岸基地，这是中国首个公开的专用跑步场所，设有室外跑道和跑步机，为所有跑者提供世界一流的跑步体验。