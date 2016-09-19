远东发展荣膺“亚洲最佳管理公司（地产组别）”大奖

香港2016年9月19日电 /美通社/ -- 远东发展有限公司（“远东发展”或“集团”；股份代号：35）欣然宣布，集团于《欧洲货币》(Euromoney) 所主办的“2016年度最佳管理公司选举”中荣膺“亚洲最佳管理公司（地产组别）”大奖。足以证明远东发展备受国际资本市场的高度认可。



《欧洲货币》CEO Andrew Rashbass先生颁发“亚洲最佳管理公司(地产组别)”予远东发展主席丹斯里拿督邱达昌

《欧洲货币》杂志始创于1969年，致力于为资本市场提供权威性信息。其最佳管理公司的排名是根据来自世界各地领先银行及研究机构的分析师和投资者的调查。受访者被要求在每一个地区提名三家顶级上市公司，提名时需考量以下条件：最令人信服以及清晰的企业策略、最佳企业管治系统、容易接触的高级管理层、高透明度的财务账目、为股东带来最佳的价值以及资讯最丰富的网站。

在过去两年，集团已先后于公司管理、投资者关系、企业管治、及企业社会责任方面获得多项国际殊荣，包括 Asiamoney 2015年度“最佳管理企业奖（小型市值）”、于《FinanceAsia》“2016年度亚洲最佳管理公司”评选中荣膺“最佳企业社会责任”奖、于《亚洲货币》（Asiamoney）“2015年度企业管治评选”中囊括“亚洲最佳企业管治公司前四名”等共8大奖项、于 IR Magazine 中荣膺“大中华区投资者关系至尊大奖（小型市值企业）”、“大中华区最佳投资者关系–（地产组别）”及“大中华区最佳投资者关系官（中小型市值企业）”前四名-赵慧女士、于《机构投资者》杂志“全亚洲（日本除外）最佳管理层评选”中荣膺“最佳投资者关系官前三名-赵慧女士”、于2015年度 LACP Vision Awards 年报评选中荣膺行业银奖等四项大奖、于著名财经杂志《中国融资》举办的“2015中国融资上市公司大奖”中荣膺“最佳上市公司”奖，以及2015年度iNOVA Awards国际年报评选铜奖。这些奖项象征着国际投资界对集团于公司管理、企业管治、投资者关系和股东价值及透明度方面的不懈努力之认可。

远东发展主席丹斯里拿督邱达昌表示：“被评选为‘亚洲最佳管理公司（地产组别） ’对集团来说确实是极大鼓舞和激励。在其他许多的特质中，有三项重要的的特质带领我们成为最佳管理公司，包括拥有正确的商业策略及模式，提供一个员工可愉快并高效工作的环境，以及通过加强净资产和持续性的派息提供股东价值。从一个家族企业发展至国际化企业，远东发展不仅缔造了数亿级项目，更积累了我们的经验、信誉以及与持份者的关系。我们将会继续追求可持续的增长、为持份者创造长期价值以及对整个社会付出贡献。”

关于远东发展有限公司

1972年，远东发展有限公司在香港联合交易所有限公司上市（香港联交所股票编号：35）。集团主要业务包括物业发展及投资、酒店营运及管理及停车场及设施管理业务。集团采取多元化区域策略和“华人足迹”的战略，业务遍布香港、中国内地、澳洲、马来西亚、新加坡、英国及纽西兰。

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