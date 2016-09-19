里约残奥会闭幕中国再居榜首 361度用热爱支持运动员再创奇迹

巴西里约热内卢2016年9月19日电 /美通社/ -- 里约当地时间9月18日，里约残奥会闭幕式在巴西马拉卡纳体育馆举行。中国残奥代表团以107金81银51铜共计239枚奖牌占据绝对领先优势，连续第四次获得金牌榜和奖牌榜“双冠王”，同时还刷新伦敦残奥会创造的最好成绩。作为里约奥运会及残奥会的官方合作伙伴，同时也是中国残奥代表团连续两届的合作伙伴，361°在见证中国游泳队、中国自行车队以及希腊和南非代表团于8月结束的奥运会上取得突破之后，再次见证了残奥代表团运动员们在赛场上摘金夺银以及奋勇拼搏的热爱历程。



里约残奥会落幕

用热爱创造奇迹

从获得首金的射击选手董超，到总共收获十枚残奥会金牌的许庆，每个残奥代表团的运动员都在用对运动最深的热爱改变自己并创造奇迹。许庆连续参加四届残奥会，总共收获十枚金牌，并在本届男子 S6 级50米蝶泳比赛中，以29秒89创造了新的世界纪录。这些荣耀的背后是面对无数的呛水而不放弃，是面对长达一年每天1万米训练的坚持，也是对梦想的热爱和执着。获得柔道48公斤级冠军的李丽青，在备战的一年里，先后踝关节骨折、十字韧带断裂、髋关节脱落，最后终因对梦想的热爱与坚持，渡过重重难关并站在了最高领奖台上。



十冠王许庆里约奥运会上再摘3金

在残奥会中，一直备受关注的还有中国五人制盲人足球队的小伙子们。大部分人不知道这是一支完全业余的球队，他们很多人的职业是按摩师。因为看不见，全靠声音判断足球和球门的位置，运用技术动作进行传接配合、完成射门动作，盲人球员要把球打进非盲人把守的球门，难度可想而知。面对种种困难和疑虑，这些小伙子们用坚持和热爱，勇往直前，成为了世界强队，并取得了本届残奥会第四名的好成绩。

每一个选手背后都有太多的故事，他们都在用强大的内心和无比的热爱克服着常人无法理解的困难。在残奥会赛场上，中国残奥代表团之外，还有各国的残奥运动员们，也用自己的热爱拼搏出了自己最佳的状态。361°一直关注并支持的南非残奥代表团也在努力拼搏中获得了7金6银4铜的好成绩。



身着361度比赛服的南非残奥代表团运动员

用热爱赞助热爱

作为中国首个登上奥运舞台的体育用品品牌，361°秉承“多一度热爱”的品牌精神，并在“用热爱赞助热爱”的奥运核心理念的指引下，用实际行动为专业运动员和广大运动爱好者提供支持。从赞助洲际大型运动会到牵手奥运会，再到全球无国界的热爱支持，361°在用实际行动赞助每一度热爱，回馈运动爱好者的热爱，也在用热爱推动整个体育行业的发展。