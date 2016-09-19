银仕来再推“精品之作”

《宜昌保卫战》于央视电视剧频道首播

香港2016年9月19日电 /美通社/ -- 银仕来控股有限公司（“银仕来”；联交所主板股份代号：1616）公布，其全资子公司北京华晟泰通传媒投资有限公司（“华晟泰通”）所投资、制作的三十五集大型电视连续剧《宜昌保卫战》今天晚上登陆央视，在中央电视台电视剧频道（CCTV-8）黄金强档首播。

《宜昌保卫战》前称《最后的国门》及《最后的要塞》，是银仕来继《东方战场》成功发行后又一备受期待的史诗大剧。该剧以1938年“宜昌大撤退”及1943年“石牌大战”两大震惊世界的历史事件为背景，讲述了1938-1943五年间发生在宜昌的抗战故事。宜昌大撤退被誉为东方战场的“敦刻尔克大撤退”，石牌大战则被冠以“中国的斯大林格勒保卫战”。而电视剧《宜昌保卫战》正是以宜昌大撤退为故事发端，落幅于石牌保卫战，剧情波澜壮阔、惊心动魄。

《宜昌保卫战》由全国十佳制片人孟凡耀老师担任总制片人，著名导演齐星倾力执导。鉴于该剧题材宏大、历史厚重、人物众多，剧组特意邀请了徐佳、童蕾、吕良伟、陈小春、侯勇、施京明、蒋恺等明星加盟，演员阵容十分强大。

2016年9月初，该剧的央视首播新闻发布会在北京举行，明星主创悉数到场，强力推荐精彩看点。该剧得以在央视进行首播，足以印证华晟泰通团队专业的制作水平和领先的发行能力，更有望促进后续销售，为银仕来带来可观的回报，同时增强公司在影视传媒领域的影响力。银仕来将继续秉承“精品之作”的理念深耕电视剧行业，另一部期待已久的历史故事剧《乔家大院2之光明之路》已进入后期制作阶段，而都市感情剧《领养》则有望在年内首播。

关于银仕来

银仕来控股有限公司（股份代号：1616.HK）于2012年在香港联合交易所上市，以影视传媒产业为新的业务增长点，旨在成为中国最大的影视制作公司。2015年末，银仕来成功收购了国内资深电视剧制作公司华晟传媒，华晟传媒由全国十佳制片人孟凡耀老师带领，拥有年产上百集电视剧的生产规模，并具备行业最佳的制片能力，过往热播精品剧包括《乔家大院》、《妈祖》、《野鸭子》、六十六集抗战史诗大剧《东方战场》等。收购华晟传媒是银仕来进军影视媒体业务的第一步，未来银仕来将进一步执行业务调整战略，把握传媒行业的良好发展机会，提升收入及利润，更好的回报股东。

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