Mahindra Comviva荣登最具前景20家大数据解决方案提供商榜单

Mahindra Comviva荣登《CIOReview》杂志最具前景的20家大数据解决方案提供商榜单

新德里2016年9月19日电 /美通社/ -- 致力于提供移动解决方案的全球领导者Mahindra Comviva今天宣布，该公司荣登《CIOReview》杂志的“最具前景的20家大数据解决方案提供商”(20 Most Promising Big Data Solution Providers)榜单。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160908/405488）

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20130626/625127）

《CIOReview》总编辑Vignesh Ananthraj表示：“进入‘最具前景的20家大数据解决方案提供商’榜单的公司形成了一个精英企业团体，这些公司不仅凭借创新战略，还依托其经过行业检验的工作方法，引领各自所在行业的变革。”他进一步表示：“Mahindra Comviva之所以荣登该榜单，要得益于其在大数据领域占据主导地位。在这一期《CIOReview》中，我们着眼于公司努力利用大数据支持的可操作性深刻见解来解开客户体验之旅的神秘面纱。在Mahindra Comviva从概念验证发展到成功部署之后，我们非常高兴看到这家公司在未来具有良好的发展前景。”

Mahindra Comviva消费者价值解决方案业务部主管Amit Sanyal则表示：“此次获得表彰是对我们努力提供涉及整条运营商价值链的单独一套消费者价值管理解决方案的认可。在当今复杂的电信环境下，市场非常需要可以为消费者提供整体统一观点的端到端解决方案，原因是这种解决方案有助于为运营商打造引人注目的用户体验。这不仅有助于公司提高盈余，还能促进产品及服务以更快的速度推向市场 -- 在当今竞争激烈的市场中，这是决定运营商命运走向的重要因素。”

Mahindra Comviva使运营商能了解客户具体情境中的统一观点。通过深入了解客户的观点，运营商能利用具体情境中的个性化内容，更加轻松地满足客户体验之旅的各阶段需求。Mahindra Comviva的Mobilytx套装由多种大数据解决方案组成，可以实时了解用户互动情况，并利用这种信息来收集推动取得更好业绩所需的可操作性深刻见解。

《CIOReview》是一本科技类杂志，致力于介绍可以重新定义企业未来的业务目标的企业解决方案。它能够提供领先的资源，分享由发展成熟的解决方案提供商，以及即将受到人们热捧的企业所开发的创新型企业解决方案；还能为技术决策者提供中立的信息资源。

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Sundeep Mehta

Mahindra Comviva全球公关与企业通讯部

电邮：pr@mahindracomviva.com