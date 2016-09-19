Bond No. 9推出萨顿区香水

Bond No. 9推出经典男士最新香水“Sutton Place”（萨顿区），旨在赞扬宁静平和并保持低调的萨顿区，传统上该区域一直都是联合国男性外交官骨干聚集之地。

纽约2016年9月19日电 /美通社/ -- Bond No. 9拥有“力争第一”的光荣历史。我们是有史以来第一个由城市主导的香水品牌，所推出的香水产品皆以我们所钟爱的“大本营”纽约的特定区域命名。我们已经推出了第一款赞扬解决冲突和宽容的香水——我们的畅销香水Scent of Peace；第一款金融主题香水——Wall Street（华尔街）；以及有史以来第一款购物主题香水——Madison Avenue（麦迪逊大道）。现在，我们非常荣幸能够推出全球第一款和唯一一款外交主题香水，这款香水将于10月1日上柜销售，而且理所当然地只会来自于作为联合国总部所在地的纽约。

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这款新香水具体得名于纽约的哪个地方呢？萨顿区(Sutton Place)涵盖6个拥有漂亮的二战战前建筑的街区，位于第59街大桥(59th Street Bridge)和联合国总部大厦之间。这个僻静安详、谨慎优雅、几乎不为人所知的区域的历史可以追溯到1875年，那时一位名为埃芬加姆-B-萨顿(Effingham B. Sutton)的“船王”建造了该区域的首座豪宅。如今，萨顿区汇集众多联合国代表团、大使和外交官（最引人瞩目的要属联合国秘书长，他的官邸就位于该区域），并由此散发出独一无二的国际气息和展现出鲜明的使馆风格。

在传统上男性肯定在国际外交领域居于权威地位，为了遵循这一点，我们为萨顿区香水赋予了独树一帜的男士特征。这是一种颇具冲击力的精品东方植物香水，其前调是一种香气浓郁的鸡尾酒：柑橘味佛手柑和橘子结合辛辣的粉红胡椒、气味强烈的新鲜黑醋栗，以及多汁的热带美味菠萝。萨顿区香水的中调乃是坚定自信的百花香味：魅力非凡的茉莉、醉人的百合和令人兴奋的广藿香。给予萨顿区香水终极诚意的则是这款香水强大的经典阳刚基调：温和而又果断的琥珀以及麝香和动物皮革的味道，并由软绵绵的香草加以熏染。

在萨顿区香水的香水瓶上，Bond No. 9首次在现有产品中使用棕色——这是一种富有雪茄情怀、类似于马杜罗雪茄的深棕色，瓶子上可以触摸到的纹路则令人想起爬行动物的皮肤。瓶身上的印字被叠加到瓶子纹路上的重要位置，由此展现出帝王般的低调金色。

Bond No. 9萨顿区香水将于2016年10月1日在美国上柜销售，并将于2016年11月1日进行全球发售。

价格：100毫升装，350美元

Bond No. 9网址：www.bondno9.com