IRYStec完成A轮融资

蒙特利尔2016年9月20日电 /美通社/ -- 感知显示处理技术领导者IRYStec Software Inc.今日宣布完成A轮融资，投资方为BDC Capital、Tandemlaunch以及包括Purple Angels在内的天使投资者。此时融资将为公司的营销和销售活动提供支持，包括为IRYStec的首款感知显示平台(PDP)产品寻求移动设备OEM客户。

BDC Capital Venture Fund合伙人Larry Lam表示：“IRYStec的创新技术在众多市场拥有巨大的潜力，对此我们感到无比激动。他们的感知显示平台技术将引领行业变革，在许多应用中提升显示器的观看体验，为消费者们带来切实的好处。我们的投资是为了让IRYStec的首批客户今年便将其首款软件产品投入到生产中去。”

IRYStec的PDP技术可根据观看者的周围环境瞬时调整内容的颜色和对比度，从而提升所有显示器的观看体验。该平台还将能适应每位观看者的视力特点，包括根据观看者的年龄调整内容的颜色和对比度，带来个性化的观看体验，让内容变得更有吸引力。

IRYStec首席执行官Simon Morris表示：“IRYStec的技术使显示亮度和功率降低75%，缓解了眼疲劳，同时提高了设备电池的平均使用寿命，令设备OEM厂商和消费者大受裨益。消费者在手机或平板电脑上看电影的时间可延长一倍，同时减轻了长期观看所引起的眼疲劳和对健康造成的不利影响。”

6月初，IRYStec还在微软硅谷园区举行的硅谷论坛World Cup Tech Challenge（世界杯科技挑战赛）上载誉而归。经过风险资本评委们的评选，IRYStec夺得总冠军并成为虚拟现实/增强现实类别的获胜者。共有来自世界各地的150多家公司申请参加World Cup Tech Challenge，而入围决赛的25家公司来自美国、日本、韩国、新西兰、南非、法国和加拿大等国家。

欲了解有关这个重要奖项的更多信息，请访问：http://www.siliconvalleyforum.com/article/announcing-the-winners-of-world-cup-tech-challenge-2016-