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Stenn国际有限公司推出3亿美金国际贸易融资平台

2016年09月20日 07:00 编辑： 经理人网编辑
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新融机制联合了Crayhill本，品制造商参与全球供应链开拓源和机会

伦敦2016年9月20日电 /美通社/ -- Stenn International Ltd（“Stenn”），一家总部位于英国的贸易金融供应商，今日宣布公司推出3亿美金的融资平台，加大对供应商在全球范围内拓展海外业务的支持，帮助供应商在发达市场顺利获得国际买家的采购订单。该平台的资本由Stenn及位于纽约的Crayhill资本管理公司（“Crayhill”）提供。

该平台将为产品销往美国,欧洲以及其它区域的中小供应商，尤其是来自中国和东南亚的供应商，提供最长120天的贸易应收款项融资。通过该平台，供应商能够灵活的获得短期融资，确保在收到买家付款之前得到足够的营运资本，这对执行海外订单起到至关重要的作用。 Stenn的客户主要是消费品制造商，这些制造商大多为国外的进口商、零售商，和财富500强企业提供消费类产品的生产加工（行业包含如服装、鞋、玩具/儿童用品、家居用品、五金、电子、及其他消费产品等）。 Stenn的金融方案为供应商提供了货物装运后立即得到付款的方案、排除了因买方延迟付款等造成的不确定性，使Stenn的客户们可以更好的专注于自身业务。

Stenn团队已经成功的为新兴市场企业提供了超过120亿美金此类贸易应收款项融资。 目前Stenn在伦敦和新加坡设有办事处，并预计在未来几个月开设香港和纽约办事处。

“我们新的 3亿美金平台有助于实现Stenn的一个重要目标：成为那些服务于全球消费品市场的亚洲中小型出口商的首选融资平台。”执行主席Greg Karpovsky说，“我们填补了新兴市场中小型制造商融资市场的空缺。由于日渐提升的资本金要求和复杂的合规条件，银行在很大程度上放弃了这块市场。”

 “亚洲出口商缺乏融资方案，这会给发达市场的买家带来负担。发达市场的零售商和进口商不愿意占用其自有资金为小型供应商开具信用证。这使得制造商们缺乏融资手段来支持他们的发展并参与国际市场。新平台让Stenn可以更好的满足这些市场需求。”Stenn国际首席执行官Walter Colebatch补充说。

“此次合作让Crayhill可以参与到专业供应链融资市场，这是一个巨大的未被满足的国际市场。我们为此非常兴奋。”Crayhill资本管理Josh Eaton说。“我们被吸引主要是因为Stenn庞大的市场前景、团队深厚的专业知识、优质的买家和合作商网络、可扩展的业务平台所吸引。”

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