中美冠科生物开发出非酒精性脂肪肝疾病研究新模型

美国加利福尼亚州圣克拉拉市2016年9月20日电 /美通社/ -- 中美冠科生物技术股份有限公司（股票代码：6554）是为全球新药开发提供服务的公司，专为推动新陈代谢疾病与肿瘤研究向前提供转化平台。目前，已为非酒精性脂肪肝 (NAFLD) 疾病研发出新的模型而立下了新里程碑。

中美冠科旗下公司 PreClinOmics 专注于新陈代谢、心血管与肾脏病临床前的研究服务，此次运用针对肥胖与二型糖尿病独有的 FATZO 研究模型，开发出非酒精性脂肪肝研究新模型。FATZO 模型是一种自发性高血糖研究模型，对用于开发非酒精性脂肪肝研究模型来说，是非常好的转化医学研究平台。



中美冠科心血管暨新陈代谢疾病 (CVMD) 研究资深副总裁汪亦欣博士表示：“新的非酒精性脂肪肝研究模型的成功开发，使得中美冠科生物非人类之灵长动物 (NHP) 研究模型在既有的脂肪性肝炎 (NASH) 研究模型外又更加完备，藉此建立了系列性的体内研究平台，对心血管及新陈代谢疾病有研究需求的客户可以提供更完整的点对点临床前研究支持，在研究新复合物时的药物开发后期阶段，中美冠科生物的研究模型可作为转化医学研究工具。”



美国时间9月19日至22日 Discovery on Target 会议将于波士顿召开，会议期间，中美冠科生物将发表这项新模型的相关数据，中美冠科产品营销策略副总监 Amar Thyagarajan 博士将于美国当地时间9月20日下午3点15分，做题为《心脏代谢及肝病临床前研究模型进展》的主题演讲。

PreClinOmics 总经理暨战略官 Van Jackson 博士指出：“目前脂肪性肝炎并没有证实的治疗方式，而这类肝炎疾病严重时，可引发肝癌，甚至需要肝脏移植，希望新模型可用于脂肪性肝炎的转化研究，找出治疗与治愈的新途经。”

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备注：转化医学（translational medicine, 又称转化医学）是指将基础医学研究和临床治疗连结起来的新思维，转译平台则为协助此连结的一种研究技术模型，协助让相关基础医学研究能够实际进入临床研究、临床应用的阶段。

关于中美冠科生物技术股份有限公司

中美冠科生物技术股份有限公司是一家致力于肿瘤及代谢药物研发的全球化转化医学实验平台公司。我们拥有 一整套相关模型和预测工具。中美冠科生物能够协助客户创造更优的临床受试药物。如需更多信息，请登录www.crownbio.com