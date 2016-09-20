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Intertek与国家刀剪质检中心签署合作协议

2016年09月20日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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深圳2016年9月20日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的全面质量保障服务机构 Intertek 天祥集团（以下简称 Intertek）与阳江市国家刀剪及日用金属工具质量监督检验中心（以下简称“国家刀剪质检中心”）举行了战略合作签约仪式，双方将在刀剪及日用金属工具等领域展开合作。阳江市质监局、阳江市质量计量监督检测所、国家刀剪质检中心及 Intertek 轻工产品事业部的领导和嘉宾出席仪式并进行了深入交流。

阳江市质监局、阳江市质量计量监督检测所、国家刀剪质检中心与Intertek天祥集团
阳江市质监局、阳江市质量计量监督检测所、国家刀剪质检中心与Intertek天祥集团

Intertek 轻工产品事业部副总经理郭磊女士在签约仪式上表示：我们始终相信，通过贴合本地市场、将服务窗口前移、信息技术互通等合作内容，Intertek 能够真正意义上为阳江本地企业提供便捷、创新定制的解决方案和专业高效的服务。相信我们的合作不仅能大大降低企业出口成本，促进贸易便利化，提高阳江企业在国内外的市场竞争力，更能进一步推动阳江刀剪及日用金属工具行业的品质维护及整体发展。

国家刀剪及金属工具质检中心所长陈小煜先生与Intertek天祥集团轻工产品事业部副总经理郭磊女士进行签约仪式
国家刀剪及金属工具质检中心所长陈小煜先生与Intertek天祥集团轻工产品事业部副总经理郭磊女士进行签约仪式

阳江市质监局副局长关勇先生表示：五金刀剪产业是阳江的支柱型产业，具备成熟的工业基础及科研实力，本次合作将借助 Intertek 的国际优势及创新技术理念，进一步为阳江本地企业提供便捷、高效、优质的服务，双方今后将开展多种形式的互动交流及合作， 助力企业全面了解全球市场的法律法规，提高品管技术。

阳江市质监局、阳江市质量计量监督检测所、国家刀剪质检中心与Intertek天祥集团合影留念
阳江市质监局、阳江市质量计量监督检测所、国家刀剪质检中心与Intertek天祥集团合影留念

签约仪式结束后，阳江质监局及国家刀剪质检中心高层团队一同参观了 Intertek 的轻工产品实验室，深入了解了 Intertek 轻工产品事业部的技术实力及研究成果，了解了实验室设备情况与规范的操作流程，并在技术层面进行了深度交流。

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