然健环球聚爱善行 为贫困儿童挑战50公里徒步

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月10日，2016善行者公益徒步筹款活动在北京居庸关吹响号角，来自不同国家和地区的3200名善行者，用爱汇聚力量，为贫困山区的孩子挑战50KM 或100KM 徒步。然健环球作为爱心合作伙伴和参与企业，积极参与“善行者”活动中，本次组建了5支“然健行”挑战队，加上活动站点志愿者及后援队，共计一百余人为爱善行！然健环球大中华区业务发展副总裁姚启德先生一早抵达为参赛队员加油打气并身体力行参与善行。最终，全部队伍迸发出强大的意志与毅力，成功完成50公里挑战，并持续用社交媒体向身边的亲朋好友筹集善款，线上线下支持善行，汇聚更多的爱心与能量！



然健环球为爱善行

线下：为爱挑战50公里山路徒步

今年已是善行者成功举办的第三年，徒步线路依旧从“天下九塞”之一的居庸关长城出发，途经十三陵林场、昭陵、花海、蟒山天池等站，一路翻山越岭、梯山航海，经历七段方抵达50KM 目的地，累计海拔上升1268米。在活动鸣枪出发之前，在线路的第一个补给站点，由然健环球志愿者组成的后勤服务团队更是早已准备为所有队员提供补给、问询、后援团队协调等服务。然健环球除了在站点给过路的队员我们准备了放松的瑜伽垫，还布置了手印爱心墙、爱心签名墙，准备了各式加油标语的互动板，给大家营造出公益嘉年华的氛围，希望为他们接下来的征程加油打气！

50KM 的山路考验着每个参与者的耐力与意志力，据然健队员回忆，10日凌晨三点多出发赶赴集合，睡眠不足之余，长时间爬坡身心均受煎熬，走到蟒山天池处天已入夜，众多队员脚底已磨起水泡，双腿发软发酸走不动，中途曾一度想放弃。尽管如此，然健参赛队员在途中互相鼓励与扶持，凭着为公益多尽一份力的信念，一路上成功克服了众多的不可能，最终顺利完赛！

线上：爱心募捐持续进行

善行者除了大家鼓励日夜兼程共同克服困难，团结协作完成的徒步挑战外，还动员参与者通过社交媒体和人际网络筹募善款，为贫困地区的孩子们创造更好的生活、学习环境。截止9月10日活动日，经3000多名队员历时近5个月的筹款劝募，共筹集超过300万的善款，已经可以为一万余名贵州省贫困地区的小学生送上关爱。其中，然健环球5支“然健行”战队共计募捐近5万元，位列团体捐赠 TOP5，今年的筹款截至9月22日，期待募集更多善款，通过运动+公益的健康生活方式，以“One Heart One World”（环球一心）的公益理念为需要帮扶的人带来爱与希望。与此同时，作为一直践行社会责任的企业，然健环球还捐赠了20万元用于活动赞助及儿童公益相关项目，帮助贵州贫困孩童改善生活与生存现状。

2016年善行者所筹善款除继续用于贵州贫困山区儿童发放爱心温暖包、援建爱心厨房，还增加了新的援助项目 -- 童伴妈妈，为贵州留守儿童寻找守护专员，并将进一步联动多部门完善儿童福利服务体系，形成留守儿童守护网络。