自然堂喜马拉雅魔法面膜9.9首发 两天销量105万片只为公益

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月9日自然堂新品面膜 -- 喜马拉雅膜法在天猫首发，两天即售出105万片。早先在5号的15周年经销商大会上，自然堂就宣布前100万片的销售所得，将作为“喜马拉雅公益基金”的启动基金。 一首发就达成目标，自然堂强大的品牌力不容小觑。自然堂感谢喜爱品牌的朋友们为保护喜马拉雅贡献自己的一份力量。

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自然堂喜马拉雅膜法新上市

自然堂凝聚百万公益力量保护喜马拉雅

世界上最强大的生命力都蕴藏在最严酷的极地当中。中国的主要河流都发源自雪域高原，而第一滴水几乎都源自冰川。喜马拉雅山脉是地球的第三极，被称为亚洲水库。自然堂品牌源起喜马拉雅，以取自喜马拉雅山脉最纯净和具有卓越抗氧化能力的雪地植物、矿物质、冰川水为核心成分，保护性开采、合理化利用，以最合理的价格为消费者提供源自喜马拉雅的大自然最好的馈赠。



人在都市 肌肤住在喜马拉雅

为此，伽蓝集团旗下自然堂品牌携手国家环保部中华环境保护基金会，发起成立“喜马拉雅公益基金”，旨在保护喜马拉雅冰川，保护水的源头。

9月5日自然堂15周年经销商大会上，伽蓝集团执行总裁刘玉亮和中华环境保护基金会主任李承峰正式启动这项公益事业。现场，东方卫视著名主持人程雷呼吁社会全员一起加入喜马拉雅公益合伙人，支持环保公益。

奥运冠军吴敏霞、陈若琳、何姿、秦凯等中国跳水队全体队员，都已加入“喜马拉雅环保公益基金”，成为首批“自然堂.喜马拉雅公益合伙人”

人在都市 肌肤住在喜马拉雅

全新上市的自然堂“喜马拉雅膜法”面膜，以“人在都市，肌肤住在喜马拉雅”为产品概念，采用喜马拉雅山脉最纯净和具有卓越抗氧化能力的雪地植物、矿物质、冰川水为核心成分，为肌肤创造喜马拉雅般纯净无污染的小环境，净化补水、修护损伤，令肌肤回复水润舒适、充满活力。即使身处尘嚣都市，也能让肌肤仿佛置身纯净的喜马拉雅，登上美丽的巅峰。

自然堂喜马拉雅膜法共有2大系列 -- 喜马拉雅植物系列和喜马拉雅矿物质系列，共计10款产品。

其中，喜马拉雅植物系列精挑细选具有强大护肤功效的6种雪域植物 -- 雪莲、雪参、雪茶、雪域百合、雪域龙胆和雪域紫草，配合环保天丝膜布，令肌肤呈现水润、纯净、细致、光采、活力之美；喜马拉雅矿物质系列则是喜马拉雅冰川水与海洋矿物质的结合，带给肌肤15种有益的矿物微量元素，修护滋养肌肤，配合婴儿级品质的棉籽绒膜布，令肌肤状态纯净、水润、舒适。

更重要的是，所有面膜均不添加矿物油、人工色素、酒精、荧光剂、粘合剂，带给肌肤喜马拉雅级纯净、天然、安全的呵护。

既能让肌肤住在喜马拉雅，又能为公益事业贡献力量，爱美又富有爱心的你，还不快加入？