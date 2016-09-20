麦楷博平成立全新中国管理咨询公司

提供中国客户以美国为主，覆盖全球范围的资源支持，及海外跨境并购的中资企业一站式完整服务

纽约2016年9月20日电 /美通社/ -- 美国麦楷博平会计师事务所（以下简称“麦楷博平”），为赴美上市的中国企业在中美资本市场提供美国证券交易委员会合规的审计、会计和咨询服务的知名咨询服务机构，今天宣布与植根中国的北京华远智和管理咨询有限公司（以下简称“华远智和”）共同成立“麦楷（北京）管理咨询有限公司”（以下简称“麦楷咨询”）。结合华远智和逾60名管理咨询顾问的咨询经验，以及麦楷博平与其母公司美国麦楷集团在本行业的专长和多年积累的成功经验，通过提供一系列以风险管理及内部控制、企业兼并收购和财务顾问为主的管理咨询解决方案来支持中国本土公司，面向以美国为主，覆盖全球范围的业务开发和融资业务。

麦楷咨询秉承华远智和顾问团队注重咨询时效的传统。该团队曾为许多著名的中国企业提供咨询服务，其中包括国家电网公司、国家电投集团、大唐集团、中航工业集团、中远集团、复星集团等，涵盖中国本土的电力、航空航天、医药、装备制造、金融保险等重要领域，包含大型国有企业及各类民营资本类型的企业。麦楷咨询核心管理团队具有丰富的咨询行业的从业经历和管理经验，核心管理层均来自国际咨询公司的核心管理人员和业务骨干，他们拥有的宝贵经验为麦楷咨询带来行业领先的咨询理念和管理实践。

成立麦楷咨询，是麦楷博平在中国进一步布局和推进高端咨询行业的战略举措，将使麦楷博平大幅度拓展在中国的客户服务范围，增强全方位的服务能力。“此次与华远智和联手，将让麦楷博平对客户的需求得以提供更全面的回应。” 麦楷博平全球总裁助伯斯汀先生说，“麦楷博平从此可以为两种公司提供服务的价值：中国本土有着全球发展愿望的国有和民营企业；以及在中国开展业务的外国跨国公司。现在我们通过与华远智和的资源整合来全方位响应客户的需求，提供具有战略性的、建设性的、可持续的咨询服务，从而最大化麦楷博平的客户价值。未来麦楷博平及美国麦楷集团不仅可以提供中国客户美国上市咨询服务，还可以为在香港联合交易所（联交所）和中国国内市场上市公司的咨询服务，帮助他们在风险管理及内部控制、跨境并购、人力资源管理和IT治理等方面的咨询服务，使得他们能够获得全球最佳实践服务。”

出任麦楷咨询总经理的窦明先生表示，“麦楷博平是目前中国市场上少数能够成功地将对中国商业市场的深刻的理解与美国市场标准的专业知识及技术专长结合的会计和咨询服务公司。麦楷博平在中国业务的快速成长、在专业技术领域的良好声誉、创新和服务的文化分享，都使其成为最佳的战略合作伙伴。华远智和的团队自2009成立至今，公司一直持续快速增长，与麦楷博平的携手，将能够为我们的中国客户在美国和其他国际市场提供更为广阔的资源，尤其为致力于进行海外跨境并购的中资企业提供全面的一站式服务与支持。”

未来麦楷咨询将专注于五大咨询服务领域：

一、风险管理、内部控制及合规咨询： 帮助企业建立自身的全面风险管理体系，开展风险识别、评估、应对、监控及报告。针对企业所面临的重大专项风险，如法律合规风险、舞弊风险、项目投资风险、合同履行风险、业务持续性风险等，提供风险评估、诊断和改进服务。麦楷咨询所有的风险管理解决方案也都可以通过麦楷咨询自身的信息系统产品和技术咨询能力得以落地实施；内部控制服务能够帮助企业识别内控管理中的薄弱环节，量身定做合适的解决方案，通过梳理业务流程、明晰职责权限、建立和完善风险控制措施，帮助企业在满足外部监管要求的同时，有效降低风险、减少不确定性，提升管理运营效率和效果；内部控制咨询服务能够满足中国上市公司（C-SOX）及各类企业集团内部控制咨询、香港上市公司内控合规咨询、美国萨班斯法案和财务报告控制合规等不同资本市场的监管要求；内部审计服务以风险为导向，涵盖企业财务管理、内部控制、运营与合规管理等各方面，帮助管理层了解企业全方位的风险信息和控制运行状况，评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果，协助企业充分遵循外部监管规定，满足内部相关管理政策要求，同时，为企业内部管理提升提供咨询建议，体现内部审计价值，提升企业运营效率和业绩表现。内部审计咨询产品和服务内容包括：内部审计体系及方法建立和完善、风险评估与内审计划制定、外部监管合规审核与报告、内部政策遵循审核与改进、高风险领域专项审计（反舞弊、供应商、专项费用等）、信息系统安全与技术审计。

二、企业财务和人力资源管理咨询：无论是集团性质大中型企业，还是中小型企业，麦楷咨询的财务管理咨询都将遵循企业战略和企业发展模式，通过梳理财务管控体系、预算管理体系、资金管理体系、会计核算、成本管理体系、财务信息技术等各项财务职能，对相关领域的管理改进提出专业意见和持续改进方案，以有效地推进公司的战略发展和落实。对于中小型企业，还会针对企业的税务管理，会计基础，财务管理流程，财务制度标准化、财务信息化等方面提供专项改进服务；在人力资源管理领域致力于帮助企业完善人力资源战略，完善人力资源管理职能，建立员工发展机制，制定合理的薪酬和福利制度，制定完善的绩效管理制度，制定合理、有效的领导力及人才发展方案，建立企业职业生涯规划，帮助企业规划人力资源管理信息系统。

三、内审内控信息化：通过了解企业IT战略规划，以及在系统需求，IT安全和治理等方面的要求，提供信息技术战略性规划、信息系统实施需求分析、信息系统控制评价和审计、信息系统及网络安全审查、风险内控信息系统产品的设计和实施等服务。

四、资本市场交易并购咨询服务 - 麦楷咨询的资本市场团队将为并购交易买卖双方在完成交易的过程中的关键提供专业服务，包括早期的交易支持、财务及税务尽职调查、交易后整合以及IPO之前的相关服务等内容。麦楷咨询将在准确充足的项目相关方信息基础上，协助客户充分挖掘、分析潜在交易可能存在的会计和税务等方面的挑战和机遇，客服挑战，抓住机遇，从而帮助客户在适当的时间内做出最为科学、正确的决策。我们的资本市场服务主要包括：早期交易支持、尽职调查、交易后整合等服务。

五、金融机构风险管理与监管合规服务 ：在金融领域，麦楷咨询专注于巴塞尔新资本协议（Basel Ⅲ）风险管理体系建设服务、反洗钱与合规管理服务、保险公司中国风险导向偿付能力体系建设服务(C-ROSS)。

关于麦楷博平

美国麦楷博平会计师事务所是知名的中概股专业审计及咨询机构，是美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)成员，专注于为主要商业范围在亚洲的企业提供赴美上市审计和咨询服务。依公正第三方Audit Analytics数据，其所辅导的赴美上市中国企业客户数量为全球第四。麦楷博平会计师事务所在纽约、北京、广州、上海和杭州均设有办事处，按客户的需求为其提供专业知识、文化理解和其他方面的支持和咨询。麦楷博平目前为超过50家的中国企业提供服务。如需要了解更多信息，请访问www.marcumbp.com。

关于华远智和

华远智和是一家立足本土，面向国际的管理咨询公司。创立于2009 年，通过多年的积累，华远智和成长为中国本土咨询机构中从事风险管理及内部控制管理咨询以及企业信息化咨询的第一梯队。华远智和自创立起即致力于为国内外客户提供全面、精准、高效的管理，财务，风险及内控以及信息技术咨询服务。

华远智和的咨询团队具备丰富的行业及管理咨询服务经验。我们的核心管理团队成员均来自于国际知名的管理咨询公司和专业服务机构，具备良好的职业素质与创新能力。华远智和以北京作为管理总部，为更好地服务中国本土市场和全球国际客户，已经建立起覆盖全国的服务网络。目前华远智和也已经在全国多个省市自治区建立了12 家分公司，业务范围覆盖全国。