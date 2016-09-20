中秋天外来月 “空降”成都远洋太古里

成都2016年9月20日电 /美通社/ --“生活除了眼前的苟且，还有诗和远方的田野。”这句歌词道出了多少人的心声：工作再繁忙，也要令身心愉悦。而在又一个人月两团圆的中秋佳节里，有人奔赴远方，在路上赏月；有人吟诗放歌，在成都太古里赏“悦”，更可以与“月亮”亲密接触。9月14日，高端白酒品牌水井坊一场登“悦”计划让月空降成都太古里，现场艺术装置展趣味丛生，水井坊还携手著名文化名家梁冬先生，对月当歌，煮酒论道。

登“悦”计划是否会让你联想到著名的“登月计划”呢？悦月不同，悦月相通，这份与众不同的中秋献礼，其灵感来源于“摄影诗人”孙郡今年7月与水井坊合作的月圆主题海报。在这幅视觉大片中，孙郡创新使用了金色水墨，飘逸涤荡，使圆月和美酒共同呈现出一幅静好的中秋月圆画面。以此为灵感，水井坊大胆创新尝试，以艺术感的装置将其实景化展现，真实将画中圆月再现于人们眼前，让所有人体验一次离月亮最近的机会，奉上一场“看听闻品玩”的五感愉悦盛宴。

看：视觉享受

现场，一轮散发着月白光晕的大型艺术装置印入眼帘，圆月皎洁清辉，和天边的月色遥相呼应；外围路灯投射出的诗文之路，展示出线上活动征集的粉丝佳作，匠心才情、意趣十足，一字一句的灯光似点点繁星，衬托出主场上流光溢彩的月色之美。

听：余音绕梁

活动期间，整个展区还将安排乐队演奏交响乐，提琴协奏曲婉转悠扬，荡气回肠，音弦袅袅，散入秋风，和着月光落满蓉城。一场雅兴之至的听觉盛宴，让人心绪飞扬。

闻：酒香四溢

现场的艺术装置展还包括一个巨大的立体酒瓶，由600多个水井坊酒瓶摆成，暗合水井街酒坊流传600余年的匠心传承之意，馥郁的酒香更是弥散在广场的每个角落。

品：唇齿留香

水井坊白酒特调鸡尾酒品鉴更会惊喜登场，古法臻酿的白酒与西方调酒手法相交融，醇香口感与琳琅颜色相碰撞，温醇刺激的口感挑逗你的味蕾。

玩：趣味互动

现场多个地方都设置了二维码牌，扫描二维码不仅能轻松参与线上互动，发挥才情，佳作还可以登上诗文之路，让亲朋好友都感受自己满满的祝福，此外还有机会品鉴特调白酒鸡尾酒，获赠精美酒具等礼品。更令人惊喜的是，扫码能激活能量棒，每激活10根，就能触发一次装置的机关，营造仙气渺渺的天宫之景，晚上还能变换灯光效果，让月亮幻化出阴晴圆缺的月相奇观。



梁冬在活动现场分享匠心观点

“五感之悦”可谓诚意十足，背后的“匠心之悦”也带给人以许多思考。文化名人梁冬，长期致力于推广中国传统，对于水井坊所倡导的匠心精神有独到的解读。在他看来，中国传统的手工艺人、中国式的匠心可以总结为两个词，就是沉浸和专注、而水井坊酒坊坚持古法酿酒，600多年传承至今的匠心，虽时光流逝，其犹未改。梁冬先生还当场挥毫题诗，煮酒论道，宾主尽欢。



活动现场水井坊总经理范祥福和梁冬进行注酒仪式

9月15日-18日，水井坊登“悦”计划在蓉城持续展出，新奇的中秋“悦”体验也在继续。月笼蓉城秋色动，意在匠心流光长，水井坊用诗酒画意，调动你的五感，放大你的感官知觉，让你在中秋佳节体验不一样的中秋盛事。