AACSB活动表明商学院毕业生正在以五种方式改变世界

AACSB活动表明商学院毕业生正在以五种鼓舞人心的方式改变世界

第二届年度AACSB Influential Leaders Challenge认可30位变革推动者和商业开拓者为他们所服务的社区带来的积极变革

佛罗里达州坦帕2016年9月20日电 /美通社/ -- 当下商学院毕业生正在不断地利用他们的学识为企业和社会带来变革。在商学院校友们打破现状之际，AACSB International（AACSB，国际精英商学院协会）发现商学院毕业生正在通过五种鼓舞人心的方式在全球各地的社区中积极推进社会变革。

今天 AACSB 在于美国明尼苏达州明尼阿波里斯市举办的 Annual Accreditation Conference（年度表彰大会）上表彰了30位变革推动者的贡献。Annual Accreditation Conference 是 2016 AACSB Influential Leaders Challenge（2016年 AACSB 商学院影响力领袖挑战赛）的一部分。AACSB Influential Leaders Challenge 于2015年第一次举办，旨在表彰那些树立了良好榜样、对社会产生巨大影响的著名商学院校友。

AACSB 会长兼首席执行官托马斯-R-罗宾逊 (Thomas R. Robinson) 表示：“2016年 Influential Leaders Challenge 活动阐明了商学院的影响力是如何走出会议室并覆盖身处世界各个角落的人。从全球范围来看，通过应用他们的领导能力、知识和技能来解决社会上最棘手的全球性问题，这些领导者具备了对商界和社会施加积极影响的示范力量。”

入选本年度影响力领袖名单的人士来自11个国家的超过15种行业领域（从社会企业到医疗保健再到技术）。虽然这些领导者的成功领域和途径不同，但本次挑战赛还是揭示了商学院校友在积极影响社会的方式上的共同点。

这一强大团体所做贡献的五大趋势包括：

为创新和技术发挥独创性 ：通过创新和技术扩大他们的足迹，商学院毕业生借助推进有意义的持久的社会变革发挥独创性的力量。从建立成功的新兴企业、一流的尖端品牌，如 Airbnb（空中食宿）的乔纳森-米尔登霍尔( Jonathan Mildenhall )，到英国互联网安保与安全部长，他们都处在创新和发展的前沿。

：通过创新和技术扩大他们的足迹，商学院毕业生借助推进有意义的持久的社会变革发挥独创性的力量。从建立成功的新兴企业、一流的尖端品牌，如 Airbnb（空中食宿）的乔纳森-米尔登霍尔( )，到英国互联网安保与安全部长，他们都处在创新和发展的前沿。 通过企业家的身份促进教育和就业： 校友利用他们的企业家才华为有需要的社区创造教育和就业机会。例如，Zibu Mthyiane 出生于南非种族隔离期，因此，她创办了两家公司，其中一家让地处偏远地区的妇女有能力建立自己的公司。其他人则开发了针对市中心青年的咨询项目，并建立全球企业家会议机制来激励其他人创造一个更好的世界。

校友利用他们的企业家才华为有需要的社区创造教育和就业机会。例如，Zibu Mthyiane 出生于南非种族隔离期，因此，她创办了两家公司，其中一家让地处偏远地区的妇女有能力建立自己的公司。其他人则开发了针对市中心青年的咨询项目，并建立全球企业家会议机制来激励其他人创造一个更好的世界。 鼓励多元化、包容性和平等性： 了解到多元化、包容性和平等性在社会经济发展方面的重要作用，商学院校友正在为抵制不平等创造积极的环境。Nashwa Taher 是一名成功的沙特阿拉伯女商人，她和别人联合创办了两个旨在为被忽视的年轻人和女性创造就业机会的组织，而 Netflix（网飞）的 Tawani Cranz 在落实具有突破意义的平等/ 无限制育婴假期政策上面发挥了很大的作用。类似的其他毕业生支持给予非洲裔美国人、退伍军人和残疾人以平等机会。

了解到多元化、包容性和平等性在社会经济发展方面的重要作用，商学院校友正在为抵制不平等创造积极的环境。Nashwa Taher 是一名成功的沙特阿拉伯女商人，她和别人联合创办了两个旨在为被忽视的年轻人和女性创造就业机会的组织，而 Netflix（网飞）的 在落实具有突破意义的平等/ 无限制育婴假期政策上面发挥了很大的作用。类似的其他毕业生支持给予非洲裔美国人、退伍军人和残疾人以平等机会。 创造更加可持续的未来： 为保护和改善我们的地球环境，商学院毕业生正在按照可持续的商业准则行事。Rahul Pushp 与别人合伙创立了 i-Solarlite，该项目通过使用节能光伏灯解决偏远地区电力不可靠的问题。同样地，阿根廷交通部长吉列尔莫-迪特里希 ( Guillermo Dietrich ) 在布宜诺斯艾利斯主持建设了可持续发展的备用和公共交通基础设施。

为保护和改善我们的地球环境，商学院毕业生正在按照可持续的商业准则行事。Rahul Pushp 与别人合伙创立了 i-Solarlite，该项目通过使用节能光伏灯解决偏远地区电力不可靠的问题。同样地，阿根廷交通部长吉列尔莫-迪特里希 ( ) 在布宜诺斯艾利斯主持建设了可持续发展的备用和公共交通基础设施。 保生命健康：另一个当务之急的问题是利用专长找到全球健康问题的解决方案。在因婴儿猝死综合症 (SIDS) 失去一个儿子之后，Pete Petit 开发了首个供危险婴儿使用的家用生理监测器。同样地，Analjit Singh 也通过建设可以为所有人（不论他们的收入如何）服务的平价医院，一直在为变革印度医疗系统而努力。

更多关于 Influential Leaders Challenge 的详情，包话获奖者的完整名单，请访问http://www.aacsb.edu/Influential-Leaders。