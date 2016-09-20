AACSB活动表明商学院毕业生正在以五种方式改变世界

AACSB活动表明商学院毕业生正在以五种鼓舞人心的方式改变世界
第二届年度AACSB Influential Leaders Challenge认可30位变革推动者和商业开拓者为他们所服务的社区带来的积极变革
佛罗里达州坦帕2016年9月20日电 /美通社/ -- 当下商学院毕业生正在不断地利用他们的学识为企业和社会带来变革。在商学院校友们打破现状之际，AACSB International（AACSB，国际精英商学院协会）发现商学院毕业生正在通过五种鼓舞人心的方式在全球各地的社区中积极推进社会变革。
今天 AACSB 在于美国明尼苏达州明尼阿波里斯市举办的 Annual Accreditation Conference（年度表彰大会）上表彰了30位变革推动者的贡献。Annual Accreditation Conference 是 2016 AACSB Influential Leaders Challenge（2016年 AACSB 商学院影响力领袖挑战赛）的一部分。AACSB Influential Leaders Challenge 于2015年第一次举办，旨在表彰那些树立了良好榜样、对社会产生巨大影响的著名商学院校友。
AACSB 会长兼首席执行官托马斯-R-罗宾逊 (Thomas R. Robinson) 表示：“2016年 Influential Leaders Challenge 活动阐明了商学院的影响力是如何走出会议室并覆盖身处世界各个角落的人。从全球范围来看，通过应用他们的领导能力、知识和技能来解决社会上最棘手的全球性问题，这些领导者具备了对商界和社会施加积极影响的示范力量。”
入选本年度影响力领袖名单的人士来自11个国家的超过15种行业领域（从社会企业到医疗保健再到技术）。虽然这些领导者的成功领域和途径不同，但本次挑战赛还是揭示了商学院校友在积极影响社会的方式上的共同点。
这一强大团体所做贡献的五大趋势包括：
更多关于 Influential Leaders Challenge 的详情，包话获奖者的完整名单，请访问http://www.aacsb.edu/Influential-Leaders。