中国（上海）国际乐器展览会将于十月举行

音乐盛宴点亮金秋，奏出悠扬完美旋律

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 第十五届中国（上海）国际乐器展览会将于2016年10月26-29日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。

由中国乐器协会、上海国际展览中心有限公司、法兰克福展览（香港）有限公司共同主办的2016中国（上海）国际乐器展览会将再次扬帆启航，与您相约金秋10月26日-29日。

今年展会规模再创新高，达112,000平方米，横跨新国际博览中心的十个展馆（E1-E5 & W1-W5号馆）。珠江、敦煌、星海、凤灵、海伦、超拨、英昌、津宝、柏斯、知音、金音、得理、声凯、乐海、吟飞、功学社、红棉、雅马哈、卡西欧、施坦威、乐兰、三益等众多国内外知名企业均已确认参展。10个国家和地区展团包括比利时、捷克、法国、德国、意大利、日本、荷兰、西班牙、英国以及中国台湾带来的经典乐器集体亮相，预计将迎来共30个国家和地区的近1,900家中外企业携新品精品集中展示，逾85,000名来自世界各地的乐器制造商、经销商、艺术家、演奏家、音乐师生及广大音乐爱好者前来观展。

展会自2002年创办至今，已逐步发展为世界上极具影响力的乐器展览会之一，为中国乐器走向世界，世界同行了解中国搭建了良好的平台。同时注重技术创新、音乐普及，文化传播的多元化平台打造，举办论坛、培训课程、名师讲坛、技交会、演出等各类形式多样的公益活动，促进业界交流互通，成为了行业翘楚、企业精英、名家名师、跨界人士、新朋老友欢聚一堂的年度盛会。

全球行业领袖巅峰对话，聚焦乐器社会培训与普及

由 NAMM CMIA 中美两大行业协会合力打造，云集各路业界权威的行业论坛，每年都以其国际性、高端性与预判性，深受各类琴行经销商的欢迎。论坛以专题发言和访谈的形式，为琴行经销商搭建与行业热点对话的平台。

随着音乐教育培训行业热潮持续升温，今年的论坛主题将围绕“乐器学奏相伴一生 -- 促进乐器社会推广，拓展成人音乐教育”展开探讨。

来自国际音乐教育学会的轮值主席辛吉斯、“音乐未来”首席执行官阿贝盖尔-达摩尔、中央音乐学院继续教育学院院长孔聪、柏斯音乐集团总裁吴天延、大连福音乐器有限公司董事长曲哲将出席圆桌论坛。

这不仅是一场中外行业巨头间的激烈交锋，更是一次音乐教育界和乐器行业的深度对话。精彩的思想交流和碰撞定会掀起全场头脑风暴，为乐器市场开拓新的蓝海。

国内外经销商实例分享，深度剖析经营智慧

作为上海乐器展极具人气的活动之一，经销商培训课程每年都吸引了大量琴行经营者前来，现场一位难求。专业的培训和针对性的指导已为众多处于不同发展阶段的琴行经营者支招解惑。

今年的经销商培训课程依旧邀请到国内外知名乐器行业领军人物结合自身经验带来别开生面的精彩课程。嘉宾包括河北秦川文体乐器有限公司总经理秦川、“音乐未来”首席执行官阿贝盖尔-达摩尔、美国国际音乐制品协会主席马克-戈夫、星空创联创始人及CEO周楷程、长春市音乐宝贝艺术中心校长周洲、青海纵横文化艺术（集团）发展有限公司董事长马金祁、吉他中国网站创始人姜伟、海南爱乐交响乐团团长刘林。他们将分别从各自最擅长的领域出发对音乐教育、“销售+培训+文化”三位一体模式、新媒体推广、校园交响乐团建设、中小琴行经营发展等专题进行分享交流。

多场技交会吸人眼球，新技术新理念横空出世

数字技术突飞猛进的发展给传统音乐带来了前所未有的挑战与机遇，也带来了更多的创新和商机。展会开设的“MIDI 技术交流会”，旨在探讨 MIDI 技术领域最新发展趋势及应用。除了美国 MIDI 制造商协会主席，谷歌专家和得理公司代表，今年来自苹果公司的专家倾情加盟为此次交流会增添了新的跨界内容。

展会同期还将组织“2016全国钢琴调律师技能竞赛颁奖仪式”及“钢琴高级调律师技术交流会”等活动，多场调律讲座有针对性地解决技术难点，推动产业升级，攻克技术难关。

教育主题活动助推普及，实现千家万户的音乐梦想

Music China 音乐课堂系列活动旨在深挖音乐教育市场需求，促进教育普及，拓展市场发展。此次主题活动包括教育大师班与音乐分享课两个部分，分别针对教学诀窍理念的分享与社会办学模式的推广。

今年的教育大师班邀请了钢琴家、教育家赵晓生、施坦威艺术家茅为蕙、上海音乐学院萨克斯副教授章啸路、美国行进乐艺术家 Eric Levy、著名吉他手陈磊，涵盖钢琴、作曲、管乐、鼓乐、吉他等多个门类的教学。

音乐分享课的参与单位有知音、乐兰、卡西欧、the one、南京歌者盟、纠错大师、金手指文化等教育机构，将以公开课的形式展示各自特色的教育模式，现场加盟推广商机无限。

国乐名家诉说琴人琴事，解读传统文化全新魅力

本届华乐国际论坛既有传统民乐大师齐聚解读国乐精髓，又有新生代演奏家倾力加盟诠释民乐新语，观众可与名家大师近距离接触。上海音乐学院教授王蔚将登陆古筝专场畅谈“筝人寻艺路”；中央民族乐团二胡首席金玥携一把二胡演绎“弓弦新艺境”；新生代琵琶演奏家赵聪将用音乐带观众穿越到“琵琶现代时”，上演一场融会古今中西的精彩视听盛宴。值得一提的是，扬琴艺术首次登上了华乐国际论坛的舞台，两位扬琴大师级别人物中央音乐学院教授黄河、沈阳音乐学院教授刘寒力将双双合璧，共同演绎“大珠小珠落玉盘”的清脆。

位于民乐馆内贯穿整个展期的 “筝情真意”主题文化展，将集中呈现古筝、古琴两大门类，通过仿古琴展示、制作修复、现场演出的多元形式，全方位呈现民族弦乐器的丝弦神韵。

制琴、教学、演奏、鉴赏，探秘小提琴背后的故事

在往年大师工坊的基础上，今年的提琴文化主题活动扩充了“艺术沙龙”、“名琴展示”及“咖啡文化”等板块。

“大师工坊”汇聚了多名顶尖中意制琴师现场献技，带领观众探秘小提琴的诞生过程。全新的“艺术沙龙”板块，将传统的秀场变身为艺术家的客厅，观众可与提琴制作大师、提琴演奏家、教育家一起拉拉琴、谈谈心，享誉国际乐坛的大提琴家王健和青年小提琴演奏家曾诚，提琴大师郑荃、华天礽、Florian Leonhard，台湾才能教育协会铃木教学法讲师郑家合等将做客艺术沙龙，共同诠释提琴文化的魅力。“世界提琴制作之乡”克莱蒙娜的专场也将呈现小提琴之乡的原汁原味。

聆听自由与即兴的声音，品味爵士乐终极魅力

爵士乐之于都市的意义，或许是酒吧、小资餐馆、高端酒店的浪漫氛围，是品质生活追求的居家格调和生活诗意，配合咖啡和红酒的美妙情致。展会首次开设的爵士名家系列活动，特邀了国内外重量级爵士大咖，让更多音乐爱好者倾听那些光彩华丽的音符背后的情绪，了解爵士乐衍生出的音乐故事和社会文化。

国际著名萨克斯演奏家杰米·埃伯索尔德、美国指挥家金-艾特肯、国际著名萨克斯演奏家大卫-里布曼、九门国际爵士音乐节创始人黄勇、上海音乐学院萨克斯管副教授章啸路、爵士小号演奏家李晓川将围绕“中国爵士乐普及与教学实践的国际化探索”为话题进行探讨。这个中外大师级爵士名家云集的论坛将以国际化的视野，带给观众多元文化融合的全新感受。

随后的爵士名家讲座，将以教学、改编、鉴赏结合的多元模式，诠释爵士乐的魅力，著名爵士钢琴家罗宁畅谈从古典钢琴到爵士钢琴的遐想；上海国际爵士节 JZ Club 创始人任宇清、爵士吉他演奏家顾忠山、爵士钢琴演奏家黄健怡分享爵士音乐与生活。

儿童体验区寓教于乐，亲子共享音乐妙趣

“音乐，就是开启儿童心灵窗户的一把金钥匙”，音乐可以陶冶情操、启迪智慧，培养良好的审美情志。乐器展大型互动体验区域 -- “儿童音乐城堡”，500平方米的空间内设有小小录音师、跳动的音符、神秘的音律、鼓乐欢乐颂、酷炫民族风等多个互动游戏环节，新增巨型鼓阵、特制乐器、半筝、编钟、脚踏键盘、DIY 吉他手绘，寓教于乐，玩中学乐。

拥抱“星星的孩子”，音乐点亮心灵

音乐对于改善自闭症儿童的社交障碍有着积极的作用，大量的研究表明，患有自闭症的人显示出了独特的音乐能力。上海乐器展自2014年以来，牵手自闭症儿童，借助展会平台，为社会尽一份绵薄之力，并获得了社会各界的良好反响。今年，主办方将继续延续这份爱心，从展前一个月的爱心传递开始，至展会第三天的 Music China 关爱自闭症儿童专属日，通过爱心环保袋的义卖、爱心乐器的捐赠、“星星”的演出等活动，呼吁更多社会人士关爱星星的孩子，帮助更多的自闭症儿童完成艺术的梦想。

现场演奏轮番上演，引爆无限音乐激情

6次格莱美奖得主 Daniel Ho，格莱美获奖吉他手 Jose de Castro，“中国好声音第四季”全国总决赛冠军张磊，星臣第二届全国吉他弹唱大赛总决赛暨颁奖音乐会……，这是一场音乐的狂欢派对：爵士、摇滚、民谣、电声……各种音乐风格在室外三个舞台不间断上演。知名品牌形象代言人、名人大腕、民间高手，你方唱罢我登场，引爆无限激情魅力。互动体验的集体鼓乐，也将再度登陆，不论年龄国籍，不论音乐造诣，都能在乐手指引下拿起身边的各色打击乐器立即融入其中，感受音乐的独特感染力。

金秋十月，足不出“沪”，就能搜罗全球顶尖乐器、领略顶级大师风采、体验快乐音乐教学模式，感受激情的演出魅力！一切尽在10月26日-29日的上海国际乐器展，期待公众光临！

即日起至10月8日，于官网、微信预登记可免票入场，10月9日-25日，早鸟票：30元/展期，10月26日-29日，现场票：50元/展期，70岁以上老人及1.2米以下儿童可于10月28日-29日（公众开放日）免票入场。

更多内容请登录网站 www.musicchina-expo.com，或添加官方微信（上海国际乐器展）。