高等教育领军者劳瑞德如何培育职业化人才

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 此前，在京发布的《2016中国高等职业教育质量年度报告》报告显示，高等职业教育专业结构进一步优化，专业设置主动与产业发展对接，面向第三产业的专业增加到2997个，增幅104.3%。2015年全球教育产业中，高等教育规模已达1.5万亿美元。由此可见，对高等教育的重视化程度在全球都不容置疑。

高等学府常年被人称作“象牙塔”，多数大学生被认为是不食人间烟火而活在自己的“理想乌托邦”，使得学生逐渐缺少一种接地气的独立精神和批判性思考能力，更是缺少在职场上实践的经验。在竞争日趋激烈的全球化市场中，如何让学生在走向职场时找准目标，运用自己所学在职场上寻得自己的一席之地变得尤为关键。

“教育不仅仅是传授技能，也是交给学生获得技能的能力。”前墨西哥总统、现劳瑞德教育集团总裁参事诶内斯托.赛迪略教授在5月来沪的讲座上如是说道，并重点提出：“未来教育不再局限于传统课堂，教育将能够通过更广泛的渠道获得，这有利于全球不同地区教育资源的平衡，也有利于帮助实现人们终身学习的需求。”作为全球高等教育的领军者 -- 劳瑞德国际大学联盟，一直以来注重培养市场应用型学生，在大学本科阶段的课程设置方面不仅考虑到“通才”教育，而且也早已考虑到学生未来的职业发展，科学、系统性地结合了“职业化”教育课程，注重理论与实践相结合；同时根据各专业的特征，学校也与之相关企业、公司高层建立联系，以成立工作组等方式为学生提供不同类型的实习机会，让学生在实习过程中积累实际工作经验，帮助学生们找到自己职业发展目标，更好地规划职业发展蓝图，毕业后在职场上更具有优势和竞争力。

全球资源整合 教学优势互补

现如今，许多家长和学生在择校、选专业时常常不知所措、陷入困境，双方又容易在抉择的过程中意见不合；也有些学生在入学后发现所学专业在职场上很难找到实习机会，因而产生消极厌学的学习态度。这样种种情况会使教育成果远达不到预期效果，从而导致一个家庭的教育投资失败。

对此，劳瑞德充分利用联盟内各高校之间的教育资源，在四年本科教学阶段让学生体验“交换学习”的教育模式，受到大批家长和学生们的热捧。劳瑞德拥有全球丰富的教学资源，共拥有70多所高校覆盖全球25个国家，学生总数已超百万。艺术设计、教育学、健康科学、酒店管理、能源产业作为特色专业课程，多年来为各自领域的职业岗位上源源不断地输送了高质量的专业性人才。

“为保证劳瑞德高等教育网的有效运转，充分调动联盟内各高校的优势资源，劳瑞德鼓励在学分互认的国家，学生可以在劳瑞德高校网络内申请调换至另一所成员大学交换学习，以此可以加强联盟内不同院校、专业之间广泛的互动和交流，从而起到资源整合、优势互补的教学目标。”劳瑞德国际教育集团首席运营官安德森.吉马雷斯在专访中如是说道。

这样的学习模式让学生们在大学生涯中有多一次机会体验在不同国家学习和生活的经历，增长个人的阅历见识，结交更多的同学、朋友和老师；在专业学习中也有不同的实习经验，以及近距离和企业高层面对面交流的机会。同时，家长也可以进一步深刻的认识到自己孩子的优劣势，为今后孩子的求学道路以及职业发展规划提出更有针对性的建议。

以实践为导向 注重教育产出

根据德国高校与科研中心最新调查结果表明，比起综合性大学，德国应用技术大学毕业生毕业后在就业率、专业匹配度、收入满意度等多方面都更胜一筹。这都归功于德国许多技术大学让学生在校学习期间便与优质企业建立了联系，为学生创造了实习机会，让学生参与职业培训，提前累计行业相关工作经验，毕业后便能更顺利的进入企业开展工作。因而，一向以标准严、质量高的德国教育在高等职业化教育的道路上又一次走在了全世界的前沿。

隶属于劳瑞德国际大学联盟的德国商学院领军者 -- 德国商业与信息技术大学（BiTS），用实际行动证明了自己的教育成果。作为德国商学院的引领者，BiTS 在设置课程表前，都会走访当地企业，与企业领导者咨询专业相关内容，并成立工作小组，定期向工作小组成员咨询学习项目的意见；同时，也会直接邀请一些企业家担任课程教授，直接将理论和实战经验传授给学生，学生除了课堂学习外，也会得到一定的实践机会和真实案例研究。以国际市场营销与销售课为例，该课程教授是来自大众汽车公司的集团品牌管理负责人 Stefan 先生，在课程教学中，他会和学生一起商讨怎么制定和执行品牌推广策略，以帮助 Amarok 品牌打入美国、中国以及阿拉伯国家市场。对于学生来说，这样的真实案例研究无疑能有效的锻炼自己商业思维模式，也是最好的积累实战经验的机会；同时也能了解在真实工作环境和市场环境中，自己能扮演什么样的角色。今后无论是进入企业工作，亦或是自主创业，对学生来说都是一次难能可贵的经历。

劳瑞德致力于为社会培养职业化人才，在高等教育过程中以实践为导向，注重教育产出，培养应用型人才，让学生快速走出“象牙塔”，用实践来锻炼学生的独立思考能力，为自己的人生做出选择。

马丁.路德金曾说过：“一个国家的繁荣不取决于他的国库之殷实，不取决于他的城堡之坚固，也不取决于他的公共设施之华丽；而在于他的公民的文明素养，即在于人们所受的教育，人们的远见卓识和品格的高下，这才是真正的厉害所在，真正的力量所在。”每个家庭对于教育的投入和重视程度直接反应出了这个国家未来人才的竞争力强弱。家长和学生在意识到职业化教育的重要性后，在教育理念上又会采取怎样的转变呢？