SGS与清华高端装备研究院成立润滑与摩擦研究室

广州2016年9月20日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构 SGS 与清华大学天津高端装备研究院（下简称清华高端院）在天津举行了润滑与摩擦研究室签约暨成立仪式并签订了合作协议。SGS 与清华高端院的合作开创了润滑油测试与解决方案相结合探路全新商业模式，并促进润滑油检测行业健康有序地发展。SGS 中国区副总裁及自然资源事业群总经理颜立新先生与中国科学院院士、清华高端院院长雒建斌先生共同出席了此活动。



SGS与清华高端装备研究院签约仪式合影

SGS 颜立新先生表示：“此次合作在润滑油检验检测行业具有里程碑意义，SGS 作为一家专注第三方检测认证服务的百年老店，凭借专业的润滑油测试和监测服务，利用 SGS 公正科学的第三方润滑油检测技术再加上清华大学高端院的摩擦机理研究实力，这样互补性的合作模式是一种新尝试，可切实解决企业实际遇到的润滑难题。合作体现了 SGS 永不止步的持续创新企业文化和精神，为润滑油检测行业带来新的合作模式和把服务水平提升到另一个新高度”。



SGS与清华高端装备研究院签约仪式现场

清华高端院雒建斌院长说道：“清华高端院坚持秉承清华大学的优秀传统和作风，希望凭借在摩擦学相关领域的技术实力，利用现有的研发和产业孵化平台，充分发挥 SGS 在第三方检测、专业培训等方面的优势，将润滑与摩擦研究室共同打造成一个服务全国、辐射全球的技术解决方案提供商。为此清华高端院愿与 SGS 一道投入资金、人力等，希望研究室快速发展，踏实前进。”

新成立的润滑与摩擦研究室将设立在天津清华高端院，SGS 仍将保持独立的第三方检测机构角色，对润滑油新油及油液监测检测数据负责，主要提供的基本服务包括润滑油品质分析、润滑状态评价、磨损故障诊断、现场取样及技术培训服务等。清华高端院将对企业设备磨损、油品优化及先进润滑管理方向提供更完详细的解决方案，优势互补为企业提供从“体检”到“对症下药”的全套服务，为维护企业设备正常运作、降低维护成本及减少故障保驾护航。

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