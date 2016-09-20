EventBank创始人纪景姝当选贸促会商业行业互联网应用委员会会长

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月13日，为推动“互联网+贸促”战略，促进互联网服务业发展，由中国贸促会 (CCPIT) 商业行业分会携手 EventBank 捷会易共同发起的“2016年中国互联网应用创新发展论坛暨中国贸促会商业行业分会互联网应用委员会成立仪式”在北京举行，EventBank 创始人纪景姝当选“贸促会商业行业互联网应用委员会会长”。在成立仪式上，中国贸促会商业分会会长曾亚非、秘书长姚歆、《中国信息化》杂志执行社长，工信部华信研究院信息化与信息安全研究所副所长熊伟、听云企业市场部总监单舒曼及商业贸促会行业部张又芳分别做了重要讲话，对“中国贸促会商业行业分会互联网应用委员会”的成立及 EventBank 捷会易给予了高度评价和充分认可。



中国贸促会商业行业互联网应用委员会会长 纪景姝及现场合影

中国贸促会商业行业分会会长曾亚非在致辞中表示：作为贸促会系统内重点在商业和服务业领域开展贸易投资促进工作的行业机构，商业行业贸促会携手 EventBank 捷会易成立互联网应用委员会，一方面是积极推动“互联网 + 贸促”行动计划，另一方面也是积极培育与发展以互联网应用服务为代表的生产性服务业和服务贸易。进入信息社会，以互联网为代表的新一代经济技术与社会各个领域、各种行业深度融合与跨境融合已经成为全球新一轮科技革命和产业变革的核心内容。与此同时，我国经济发展进入新常态，亟需从粗放增长转向集约增长、从要素驱动转向创新驱动。基于此，我国政府全面推行“互联网 +”，以主动适应和引领经济发展新常态，形成经济发展新动能，实现中国经济提质、增效与升级。



中国贸促会商业行业分会互联网应用委员会 成立揭牌仪式

中国贸促会商业行业分会秘书长姚歆在做互联网应用委员会成立背景介绍时指出，当前各行各业纷纷行动，利用互联网思维、工具和创新成果来促进和加速各自行业的创新与转型。在“互联网 +”的背景下，贸易投资促进也必须告别传统模式，进入以云计算、物联网和大数据为核心的智慧时代，借助互联网打造多层次、多渠道、全方位的活动方式，有效促进工作方式和商业模式的转型升级。在此背景下，中国贸促会商业行业分会批准 EventBank 捷会易牵头发起成立互联网应用委员。EventBank 捷会易是一家面向全球客户的专注在 Marketing Automation 领域的企业级 SaaS 创新公司，致力于面向全球市场的协会及企业研发创新性的市场营销管理一体化 SaaS 云平台及移动端产品，帮助他们实现互联网化、数据化和自动化等“互联网 +”时代的核心能力，从而提升工作效率，创造更大的社会影响力，获取更多商业价值。



中国贸促会商业分会秘书长姚歆

中国贸促会商业行业分会互联网应用委员会主任、EventBank 捷会易创始人纪景姝在论坛暨成立仪式上表示：联合国国际贸易中心研究表明，贸易投资促进工作使各国人均 GDP 平均增长5% - 6%，出口平均增长7% - 8%，因此，包括我国在内的世界各主要经济体都一直十分重视贸促工作。本委员会欢迎互联网行业领先的服务供应商加入，共同推动互联网与贸促工作深度融合，创新工作方式，提高服务水平。只要是具有合法经营的优秀互联网企业、网络应用产品和服务企业、通信运营商以及互联网研究科研机构都可申请加入。

纪景姝主任还介绍到，中国贸促会商业行业分会互联网应用委员会将从如下五个方面开展相关工作：

定期举行互联网应用创新论坛，总结国内外行业经验，推动资源、信息、市场共享，为互联网应用行业企业提供国际、国内同一行业及不同行业之间的交流合作服务。

在应用产品和服务提供商、通信运营商和用户之间搭建桥梁，使各方的供需关系能够透明地展示出来，提高我国互联网应用产品和服务的整体水平。

传播先进的优秀互联网应用方案和案例，为企业信息化建设和企业互联网应用提供借鉴：开展专题调研，代言工商，为政府推动互联网应用服务业发展提供政策建议。

组织“互联网 + 营销管理”和“互联网 + 社团管理”推进专项活动，提高企业特别是中小企业基于互联网的营销管理水平，提高行业协会商会基于互联网的社团管理建设能力。

推动制定互联网应用服务领域的团体标准，积极参与有关行业标准、国际标准的制、修订工作；主动对接国际商会中国国家委员会 (ICC China) 数字经济委员会和国际商会中国国家委员会 (ICC China) 市场营销与广告委员会，参与有关国际惯例规则制定。

中国贸促会商业行业分会是中国国际贸易促进委员会、中国国际商会设在行业中的贸促机构，在全国拥有500多家会员企业，正在努力运用互联网技术为会员和中外企业服务。此次携手 EventBank 捷会易发起“互联网应用委员会”是一个里程碑事件，进一步验证了 EventBank 捷会易产品的功能及品质。