清华-康奈尔双学位金融MBA 2016级新生拓展完美收官

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月13日黄昏时分，清华-康奈尔双学位金融MBA 2016级的新生们陆续来到了位于北京十三陵景区附近的拓展基地，这也是新生入学后的第一次正式的集体活动。尽管在入学前同学们曾参与了中心组织的初见会，并自行组织了多次学术沙龙活动，但这次的户外拓展以一种全新的方式来帮助大家互相认识与熟络，也为未来两年的同窗生活打下良好的基础。

本次拓展的主题是：了不起的团队。在当晚的热身破冰活动中，同学们随机分成三队，在队内相互熟悉后挑选队长，通过讨论定下队名、队歌和标语。同学们在互动游戏和欢声笑语中度过了一个愉快的晚上。

经过一夜的休整后，同学们精神抖擞地来到拓展场地迎接一天的挑战。

第一个项目：携手散花，需要两名同学一同爬上8米高台，相互携手再同时向后倒下，而其他队员则需要在下面为各自队友做相应保护。这个项目帮助同学们建立了团队内部的信任感，在挑战内心的恐惧的同时相信队友。而每位同学攀爬前都会得到全队队友的“充电”和鼓励，这些的鼓励也让同学们克服了对高空和失重的恐惧。



清华-康奈尔双学位金融MBA 2016年新生拓展

第二个项目：盲哑同行，每两位同学随机组队，一个戴上眼罩，另一个则被要求不能发出声音，两人携手穿越一系列障碍到达目的地。这个项目主要强调换位思考，树立责任感，从而建立同学间的相互信任。同时还强调同学们要学习积极、有效、及时的沟通，理解个人的优势和短处，学会取长补短。

第三个项目：双色解码，要求各队在规定的时间内，按照规则依次翻开26张反扣的扑克牌。每支队伍在进行游戏前都要经过缜密的思考和讨论，制定团队协作的方案，并且不断地在下一轮比赛前完善计划。这个项目考验的是团队的团队协作能力，并强调创新和突破惯性。

第四个项目是经典的毕业求生墙，要求参与者在不借助任何工具的情况下，在规定时间内徒手翻越一堵4米高的墙。在自己的努力和同学们的帮助下，每一位2016级新生都完成了该项任务，共同分享了成功的喜悦，体会到了团队的力量。



清华-康奈尔双学位金融MBA 2016年新生拓展

每完成一个项目，同学们都要在队内分享自己参与其中的感受与体会，总结方法与经验。这些项目环环相扣，让同学们在一天的拓展中都保持着高度的参与性，围绕着情感融入、责任担当、沟通提效、协作共赢的中心思想，不断突破自我，再创新高。



清华-康奈尔双学位金融MBA 2016年新生拓展

短短一天的拓展过去，9月15-18日是连续四天紧张的教学环节，祝愿同学们在未来两年的学习生活中，再接再厉、努力学习，继续发扬团队互助精神，以优异的成绩达到学业与事业巅峰！