中国增强现实创业公司入选万事达卡“创业直通车”全球项目

- 入选企业集中于区块链、对话式商务、智能交通、网络安全和个人理财等领域

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 万事达卡今日宣布，增强现实（AR）领域的创业公司北京英梅吉科技有限公司（IMG）将作为中国区首个入选公司，参加万事达卡“创业直通车”Start Path 全球项目。该项目是万事达卡在全球范围内，为创新型初创企业研发下一代商业和金融科技解决方案提供支持的一项举措。

万事达卡“创业直通车”Start Path 全球项目于2014年上半年成立，旨在构筑一个与全球创业公司直接有效的沟通平台，以共同创建从区块链到人工智能和聊天机器人全覆盖的创新解决方案。这些新兴领域的初创公司来自世界各地，在团队规模、融资水平、收入和销售预期方面都十分多元化。

“当得知有机会加入‘创业直通车’Start Path 全球项目，并可以与全球知名的万事达卡合作，我们便尽一切努力牢牢把握这个机会。”IMG公司总裁朱郁丛这样说道，“作为成长中的创业公司，‘创业直通车’为我们提供了一个史无前例的机会，使我们能够开拓更广阔的市场，全面发挥创新潜能。如今有幸成为这次全球项目的一份子，我们非常期待同万事达卡以及其商业伙伴的合作，将最新的技术推向市场，帮助增强现实领域的不断成熟并挖掘其市场潜力。”

万事达卡中国区总裁常青表示：“我们非常高兴能够通过万事达卡‘创业直通车’Start Path 项目发掘并支持像IMG这样的新兴科技初创公司。IMG在当前中国的科技领域，代表了一批富有活力的创新型公司。他们的飞速发展，必将为中国创新驱动经济的发展进程画上浓墨重彩的一笔。”

自2014年启动以来，万事达卡“创业直通车”Start Path 项目已同90多个创业公司达成合作协议，帮助它们扩张业务，进军新的市场和行业。

万事达卡“创业直通车”Start Path 全球负责人 Stephane Wyper 表示：“入选此次项目的企业将传统商业和金融服务拆解开来，重新构建能够提供更佳用户体验的产品。它们运用移动终端、大数据和数据分析的力量，迅速成为主流，改变商业世界。”

“创业直通车”Start Path 全球项目是为期六个月的线上项目，为每一家入选的创业公司提供从运营、广告到投资方面的专业支持。项目充分考虑到不同创业公司在各方面的独特性，为每个团队量身打造个性化方案。随后，项目将采取不同机制，与各团队就开展万事达卡商业线试点、接入我们的API、联通我们的客户群和合作伙伴网络等方面开展积极合作。例如，为体育俱乐部提供赛事直播平台并生成赛事统计数据的爱尔兰创业公司 ClubApp，通过将 Qkr! 与 Masterpass 万事通移动支付科技相结合，使用户可以在此app上支付会员费，并购买俱乐部的商品。创业公司 Rainbird 目前正努力开发人工智能驱动的虚拟助理，为英国万事达卡销售团队加强知识共享，提高决策能力。Razorpay 是一家印度线上支付网关公司，已通过参与“创业直通车”Start Path 全球项目获得了来自万事达卡的投资。

在接下来的六个月中，IMG 将和其他入选企业一起，体验一系列一对一咨询，并实践为其量身定制的发展计划。他们还将参加十一月在纽约举办的“创业直通车”Start Path 全球合作伙伴峰会，同万事达卡集团的诸多合作伙伴进行交流。

参加2016年“创业直通车”Start Path全球项目暑期课程的企业包括：

北京英梅吉科技有限公司 -- 公司为服装行业的电商客户提供了以AR增强现实技术为基础的服务，使得顾客可以在购买前虚拟试衣。这一创新技术坐拥多个专利，除了机器学习和人工智能以外，还包括面部识别、空间位置跟踪、图像识别、动作捕捉识别以及手势识别等。

公司为服装行业的电商客户提供了以AR增强现实技术为基础的服务，使得顾客可以在购买前虚拟试衣。这一创新技术坐拥多个专利，除了机器学习和人工智能以外，还包括面部识别、空间位置跟踪、图像识别、动作捕捉识别以及手势识别等。 Cyberfend -- 为了防止网络攻击与诈骗，Cyberfend 提供了保护网站和手机应用程序的移动安全解决方案。这一方案可以探测到账户被盗、支付诈骗和窃取信用信息等行为。

为了防止网络攻击与诈骗，Cyberfend 提供了保护网站和手机应用程序的移动安全解决方案。这一方案可以探测到账户被盗、支付诈骗和窃取信用信息等行为。 Everledger -- Everledger 开发了一种基于区块链技术（blockchain）的钻石及奢侈品防伪验证数字账本。这一防篡改的数字化分类账可以减少贵重物品诈骗事件，向保险公司、金融家、物品所有者以及执法部门验证商品的真实性和来源。

Everledger 开发了一种基于区块链技术（blockchain）的钻石及奢侈品防伪验证数字账本。这一防篡改的数字化分类账可以减少贵重物品诈骗事件，向保险公司、金融家、物品所有者以及执法部门验证商品的真实性和来源。 Itembase -- Itembase 为消费者创立一个购买记录的清单。这个清单数据来源包括十多万家零售商、品牌的购买记录。同时，如果消费者在第三方消费应用有所动作且满足了触发条件（如在eBay上销售），那么他们的行为也会被记录。此外，追踪物流和索赔、给产品投保，获得信用积分、更新发货信息、获得返现等其他商品销售过程中涉及的行为都能被记录在案。

Itembase 为消费者创立一个购买记录的清单。这个清单数据来源包括十多万家零售商、品牌的购买记录。同时，如果消费者在第三方消费应用有所动作且满足了触发条件（如在eBay上销售），那么他们的行为也会被记录。此外，追踪物流和索赔、给产品投保，获得信用积分、更新发货信息、获得返现等其他商品销售过程中涉及的行为都能被记录在案。 Mozio -- 用户可以利用机场接驳服务搜索和预订平台Mozio找到来往机场最便捷的交通方式。这一搜索系统综合地面交通的所有信息，让旅行者可以利用公交车、火、渡轮和地铁的时刻表来安排来往机场的行程。

用户可以利用机场接驳服务搜索和预订平台Mozio找到来往机场最便捷的交通方式。这一搜索系统综合地面交通的所有信息，让旅行者可以利用公交车、火、渡轮和地铁的时刻表来安排来往机场的行程。 Paykey -- Paykey 可以使用户在任意社交平台内进行支付。通过 Paykey，用户可以在经常使用的应用内完成银行安全支付，将消费行为变得简单高效。

Paykey 可以使用户在任意社交平台内进行支付。通过 Paykey，用户可以在经常使用的应用内完成银行安全支付，将消费行为变得简单高效。 RecargaPay -- 该公司是巴西领先的生活移动支付平台。用户通过这一平台可以为自己以及家人朋友的手机充值，缴付水电费。目前，这一平台又开通了为没有银行账户的用户提供的金融服务。

该公司是巴西领先的生活移动支付平台。用户通过这一平台可以为自己以及家人朋友的手机充值，缴付水电费。目前，这一平台又开通了为没有银行账户的用户提供的金融服务。 Revolut -- Revolut是一家在线支付服务提供商，通过连结多币种万事达卡帮助用户在旅行时随时方便地通过App完成换汇、资金转账以及线上线下的消费，且不会向用户收取手续费。有了Revolut，就像在世界各地都拥有了当地的银行账户，不仅免去了手续费，还可以使用户轻松管理自己的账户。

关于万事达卡“创业直通车”全球 Start Path

万事达卡“创业直通车”Start Path 全球项目，是一项面向具有创新性、从事新一代商务解决方案开发的创业企业，为它们提供支持的全球性项目。该项目于2014年底启动，旨在助力创业企业通过合作取得更快速地发展。万事达卡拥有由专家组成的全球知识网络，与客户及合作伙伴的紧密协作以及助力创新的牢固基础，所有这些都能惠及参与“创业直通车”Start Path 全球项目的创业企业。更多信息，请访问www.startpath.com。

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