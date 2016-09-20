ADM Capital庆祝西澳大利亚牛肉加工厂投产

香港2016年9月20日电 /美通社/ -- 2016年9月9日（星期五），西澳大利亚布鲁姆(Broome)附近的 Colourstone 加工厂正式投产。这家肉类加工厂由 ADM Capital 旗舰基金 ADM Galleus Fund II Limited 提供资金支持，是该地区唯一一家先进牛肉加工厂（每小时能够加工37头牛 -- 每年按正常运作时数则最多可加工7万头牛）。

总部位于香港的私人信贷管理公司 ADM Capital 为西澳大利亚 Yeeda Pastoral Company 提供了总体的关键资金支持，尤其是出资支持了 Colourstone 加工厂的建造，而建立该加工厂是在国内外分销青草喂养的澳大利亚牧场牛肉的“牧场到餐桌”战略的最终部分。Yeeda 是位于西澳大利亚远北金伯利地区的完全一体化牛肉生产、加工和分销公司，共有8万头牛和110万公顷土地，能够将牛只数量增加至10万头。

ADM Capital 在亚洲拥有超过18年的投资经验，管理中的投资额为12亿美元，该公司表示这项交易是投资新类别农业企业的典型项目，并认为生产效率与可持续性是世界性课题，因为土地、水和投入资源越来越匮乏。

ADM Capital 联席首席投资官兼联合创始人 Rob Appleby 说：“人口增多、城市化发展以及可支配收入增多将推动蛋白质需求、消耗和食物链发生结构性改变，投资像 Yeeda 这样的公司可能会带来强劲的回报。该加工厂的建造将降低物流成本和提高生产效率，最近的加工厂可是在1800多公里开外。”ADM Capital 表示，其投资经理正在考虑投资澳大利亚食品链中的数家农业企业，而此次交易正是其中的一项投资。

ADM Capital 创办合伙人兼联席首席投资官 Chris Botsford 强调了新兴市场不断扩大的优质牛肉需求。Botsford 先生说：“Yeeda 的加工厂将生产中东和东南亚各市场需求旺盛的清真(halal)认证牛肉。作为西澳大利亚最大的一体化牛肉生产商，该公司处于有利位置去捕捉相关机遇。”

ADM Capital 是一家耐心的投资机构，已准备好为 Yeeda 投入更多资金（如果需要的话），最终希望取得强劲的现金流与银行再融资能力作为回报。

Yeeda 企业事务总监 Mervyn Key 和首席执行官 Jack Burton 对与 ADM Capital 建立合作关系感到非常高兴。Key 先生说：“ADM Capital 为实现 Yeeda 的潜能发挥关键的作用，而澳大利亚其它传统资金提供者却未了解相关机会。此外，凭借灵活性、深厚的关系与经验，他们贡献的远远不止是资金支持，ADM Capital 已经成为我们非常重要的商业合作伙伴。”