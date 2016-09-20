校园开学季，Pico开启VR新赛季

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- “VR元年”已过去大半，从内容制作、分发，到硬件制造，再到C端反馈，整条VR产业链并没有像年初行业预测的那样如火如荼。反倒是偶尔传出的某某投资机构关闭 VR 项目评估，某某厂商估值缩水等消息不时敲击着 VR 从业者们原本就不足够坚硬的神经。

与这种情况形成鲜明对比的是，国内著名 VR 硬件制造商Pico，日前正式开启了校园巡回活动，第一阶段将在北京航空航天大学、中国农业大学、中国地质大学、北京工业大学、北京交通大学、北京农学院和北京现代软件学院等7所大型高校中开展主题为 "新•生，看VR” 的地面推广活动。

在行业热度普遍有所下降的情况下，依然将大量资源向“脏活累活”倾斜，Pico可以说在极度浮躁的 VR 行业内独树一帜，起到了标杆作用。



Pico校园活动

刚刚在北京现代软件学院电竞社招新现场体验过 PicoNeo 一体机的大一新生李晗说：“之前也玩过HTC vive和 Oculus等 VR 产品，效果不错，但是入门成本太高，好几千元的 VR 设备还要搭配将近1万元的电脑主机，但是 PicoNeo 的一体设计就完全解决了这个问题，3000出头的价格就可以享受到高品质的VR游戏和视频。”

中午时分，许多同学宁愿牺牲午休时间也要在 Pico 的展位前排起长长的队伍等待着亲身体验，这样的场景让 VR 脱离了冷冰冰的技术参数和行业术语，显得格外生动。



Pico校园活动

Pico 校园活动负责人 Eric 表示，校园是 Pico 最为重视的市场方向之一，Pico清楚的知道，VR在最近1-2年之内基本不太可能大规模进入消费级市场，更多是停留在科技爱好者、发烧友、极客的阶段，所以现阶段更多的需求是培养市场，在未来产业链成熟的时候才有爆发的可能性，而高校学生在能力、时间、兴趣层面无疑都具备明显的优势。同时，在 VR 领域拥有众多专利和知识产权的Pico，使其在校园市场也具备了得天独厚的优势，VR红利爆发期的既得利益者一定是那些专注于技术和产品的公司，良好的学术背景和对前沿科技足够的热情最为重要，我们相信凭借我们对于VR领域的理解，能够帮助那些想进入这一行业的同学有一个良好的体验和稳健的开始。

Pico 对于校园市场的培养已经制定了长远的规划，“体验产品只是第一步，未来 Pico 将马上着手举行校园workshop，抽调最精干的技术力量，把 VR 最为前沿的科技和理念面对面的传递给真正对 VR 感兴趣并有相关能力的同学，让学生从看 VR 到做VR，再到最后真正的投身到 VR 的大潮中，成为专业的从业者。除此之外，Pico 也将在2016年在大学校园里举办大型的 VR 主题室内巡演，把 VR 设备的使用场景和最新鲜有趣的内容送到高校同学的面前。”Pico 副总裁 Karen 如是说。



Pico校园活动

如此看来，在市场行情向下的前提下，Pico 仍然为自己做足了长远的准备，或许 Pico 真的能够凭借自身技术优势和校园市场的抢跑意识，在一篇血红的海域杀出一条航线，为一众国内 VR 厂商领航。