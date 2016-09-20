Jubilant Biosys以两项重要任命加强领导团队

印度班加罗尔2016年9月20日电 /美通社/ -- 合作式药物发现领导者Jubilant Biosys Ltd（简称Jubilant Biosys）宣布两项新的领导层任命。Steven Hutchins先生被任命为总裁，Takeshi Yura博士被任命为药物化学部门副总裁。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160107/783587）

Steven Hutchins带来了26年制药与保健以及领导Jubilant的经验，包括业务发展、研发和战略合作方面的经验。他曾在默克、保诺(BioDuro)、药明康德以及Evotec担任过高管职务，在领导战略开发、销售与市场以及关键战略联盟商业化方面起到了重要作用。

Jubilant Biosys总裁Steven Hutchins先生表示：“我很荣幸担任Jubilant药物开发解决方案部门的总裁，这个部门包括Jubilant Biosys、Jubilant Chemsys和Jubilant Discovery Services。在我的职业生涯中，我从一名实验科学家及企业领导的角度看到了合作开发药物的力量，可以肯定地说，这是促成真正创新的不同观点和策略的交汇。我期待与我们的团队、客户及研究合伙人合作，在科学和商业方面实现每个项目的成功。”

Takeshi Yura博士在药物和有机化学领域有着28年的经验。他曾在Tanabe Saiyaku、Bayer Yakuhin、Pfizer Nagoya Laboratories和Dishman Japan Ltd.担任过多个科学职务。加入Jubilant之前，他在AMRI担任高级领导职务，任亚洲药物发现和开发服务部门副总裁兼新加坡研究中心总经理。

Jubilant Biosys药物化学部门副总裁Takeshi Yura博士表示：“我很高兴加入Jubilant Biosys，这是一家领先的药物发现服务公司。Jubilant Biosys的能力确实非同凡响，我期待为全球客户提供出色的服务，从而为公司的进一步增长贡献力量。”

凭借这两项重要的领导层任命，Jubilant意在进一步扩大其全球版图、寻找新的业务机遇以及巩固其药物发现解决方案领先合作伙伴地位，并强化其专有的对外产品授权创新项目组合。

Jubilant药物发现解决方案部门简介：

Jubilant药物发现解决方案部门由Jubilant Biosys、Jubilant Chemsys和Jubilant Discovery Services组成，在印度的班加罗尔和诺伊达以及美国的莫尔文设有业务部门。详情请登录http://www.jubilantbiosys.com；http://www.jchemsys.com；http://www.jubl.com。

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