《星际迷航3》IMAX票房逆市高扬 中秋小假期劲收2260万

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 在刚刚过去的中秋小假期，全国电影票房整体表现远不及预期。根据猫眼实时票房数据，中秋档3天电影票房仅报收5.09亿元，相比去年同期下滑。而在整体低迷的市场情况中，已登陆影院第三周的《星际迷航3：超越星辰》却在中秋档的IMAX影院中创出小高潮，逆市劲收2260万人民币。这一数字不仅一举超越前一周末的成绩，也创下IMAX中国票房九月的历史最小跌幅。这也表明对于广大观众而言，口碑上乘的视效大片结合高端观影体验依然是假期中颇具吸引力的观影选择，整体受市场波动影响较小。

截止到昨日，《星际迷航3》在中国的IMAX总票房已达6200万人民币，占比超过15%，均已超越前作。此外，《星际迷航3》也成为今年到目前为止IMAX票房占比最高的好莱坞大片。目前，该片仍在全国约320家IMAX影院持续热映中。

IMAX 3D版《星际迷航3：超越星辰》经由IMAX DMR®（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的数字音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。

关于IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation根据开曼群岛法律注册成立的子公司，IMAX Corporation成立IMAX China的目的在于监管IMAX在大中华区不断增长的业务。IMAX China在香港联合交易所主板上市，股票代码为“HK1970.”

关于IMAX Corporation

IMAX是创新的娱乐技术提供商，结合专有的软件，体系结构和设备，创造出一种从未体验过的身临其境般的体验，让观众感觉置身于电影之中。顶级制片人和电影公司都利用IMAX影院以特别的方式与观众联系起来。IMAX网络成为世界各地的主要电影最重要电影发行平台。

IMAX的总部设在纽约、多伦多和洛杉矶，在伦敦、东京、上海和北京设有办公室。截至2016年6月30日，IMAX在全球69个国家共有1,102家IMAX影院（990家商业多厅式影院，16家商业影院与96家科教场馆影院）。2015年10月8日，IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港联合证券交易所正式上市，交易代码为：“HK.1970.”

IMAX®，IMAX® 3D，IMAX DMR®，Experience It In IMAX®，An IMAX 3D Experience®，The IMAX Experience®，以及IMAX nXos®都是IMAX Corporation的注册商标。关于公司的更多信息可登录www.imax.cn 查询。您也可以通过新浪微博（weibo.com/imax）、微信（ID：IMAXCN）查询。